Les chanteurs seniors de la chorale rock "Salt and Pepper" viennent d’enregistrer et de signer un album de reprise dans la prestigieuse maison de disques Universal. Leur album va sortir de 5 octobre. Ce mardi, ils se sont retrouvés à Dunkerque pour une toute première écoute.

Dunkerque, France

Après une centaine de concerts dans la région, les Salt and Pepper lancent un album, pour de vrai. Il a été enregistré il y a trois mois au jazz club de Dunkerque et offre onze chansons, des reprises du rock. Même la cheffe de cœur, Nathalie Manceau, est très émue : "je suis fière pour nous, pour toute cette aventure qu'on a su faire exister depuis plus de huit ans maintenant. C'est un projet qui se concrétise à leurs oreilles ; certains me disent, ce n'est pas possible que ce soit nous, mais oui c'est vraiment nous ! "

C'est que du bonheur et du bonus, pour nous.

Dès que la musique commence, les seniors ne peuvent s'empêcher de chanter. Leur album est rempli de cette énergie. © Radio France - Matthieu Darriet

Depuis des années, Nathalie Manceau a dans la tête cette idée de l’album, mais pour la petite association Salt and Pepper, qui n’a pas beaucoup de moyens, c’était inimaginable. Jusqu’à ce que des producteurs, Arthur Sachel et son associé, découvrent la troupe de seniors et la fasse signer chez Universal, sous le label Mercury : "On a fait des allers-retours à Dunkerque, on a pris des images pour présenter le groupe aux maison de disques. On a eu l'embarras du choix, mais la vision d'Universal et de Mercury a été tout de suite de ne pas tomber dans la caricature du rock ou dans la caricature du senior, mais bien de les prendre tels qu'ils sont".

Il y a quelque chose de terriblement contagieux dès lors qu'ils se mettent à chanter.

Le premier album des Dunkerquois de Salt and Pepper sortira le 5 octobre. © Radio France - Matthieu Darriet

Et cet album, qui va sortir de 5 octobre, va cartonner assure, pas peu fier, Elliot, petit fils de l’un des Salt and Pepper :

C'est trop bien. C'est classe, quand même, de faire un disque à son âge. C'est énergique, je vais l'écouter et le faire écouter à mes copains.

Prochaine étape pour la troupe, la promo de cet album ; le groupe est déjà demandé sur de nombreuses télés. Ensuite, il y a aura certainement une grande tournée.