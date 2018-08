Haguenau, France

A Haguenau, cet été, la médiathèque se met à la plage et à la page. Elle propose à ses abonnés de tester le samedi matin la réalité virtuelle, bien au frais. Voler au dessus de Paris, plonger au milieu des requins, jouer, il y a l'embarras du choix. La médiathèque dispose de plus de 350 jeux video, pour Wii, PS4 ou PS3.

Le samedi matin, les abonnés ont une demi-heure pour s'immerger, en petit comité. Ils sont épaulés par Emeline Stutzmann, la responsable du fonds "jeux vidéo". Il n'y a qu'un casque, mais les images proposées au joueur sont projetées en temps réel sur un écran géant. "Les personnes présentes peuvent en profiter avec le joueur, parce qu'à chaque mouvement de tête, on voit ce que la personne voit et on en profite autant que lui et surtout on s'amuse beaucoup des réactions qu'il peut avoir", souligne Emeline Stutzmann. "Notre but, c'est de proposer à notre public des technologies auxquelles il n'a pas encore accès."

Voler comme un aigle

Michel vient de tester "Eagle flight". L'expérience lui a plu, même si elle lui a un peu retourné l'estomac: "vous avez de la vitesse, vous avez un environnement assez sympa, c'est très impressionnant, c'est top!" Son fils Mathis, 13 ans, est un pro de la PS4. Avec un casque de réalité virtuelle, il l'assure, on entre quand même dans une toute autre dimension: "c'est vraiment autre chose que d'avoir un simulateur d'avion où vous voyez juste l'avion planer. Vous vous trouvez dans la peau d'un aigle et si vous vous cognez contre une maison, vous vous écrasez, comme un aigle, comme un vrai aigle..."

Des chaises longues pour les lecteurs

Cet été, la médiathèque se met en quatre pour occuper ses abonnés, quelque soit leur âge. Les lecteurs sont autorisés à repartir chez eux avec une trentaine de documents à la fois, livres, CD, films. Ils peuvent aussi bouquiner sur place, sur le parvis, installés dans des chaises longues sous des parasols.

Le personnel de la médiathèque de Haguenau a aussi préparé pour les lecteurs de 0 à 99 ans des sacs thématiques. C'est la surprise: on emprunte un sac en tissu noir choisi sur sa seule étiquette thématique et on explore le contenu à la maison. Le sac rassemble des documents, romans, DVD, CD, BD etc... dédiés à un sujet bien précis et adapté à chaque génération. Pour les tous-petits, il y a par exemple des sacs sur les doudous ou encore consacrés au "pipi-caca-prout" (sic), succès garanti à la halte-garderie....

Des sacs thématiques pour se laisser surprendre © Radio France - Corinne FUGLER

La médiathèque de Haguenau compte plus de 4.000 abonnés, ils ont à leur disposition plus de 115.000 documents.