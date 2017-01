Dussau musique à Pau offre des instruments aux migrants

Le magasin Dussau à Pau vient d'offrir une dizaine d'instruments de musique aux migrants de Gelos.

Grâce au magasin Dussau musique de Pau les migrants installés au centre de Beterette à Gelos vont pouvoir créer un orchestre.

Guitares, percussions and co

"Les migrants ça nous touche" explique Claudine Dussau la patronne du magasin qui porte le même nom rue d'Etigny à Pau. L'histoire commence il y a quelques semaines quand un des responsables des migrants de Beterette vient acheter un clavier au magasin de Claudine " le monsieur nous a demandé si on avait quelques instruments à leur donner. On en a mis quelques-uns de côté". Ainsi Dussau musique a offert 7 guitares, 2 amplis et plusieurs percussions aux migrants de Gelos.

Ils peuvent créer un petit orchestre - Claudine Dussau

Claudine Dussau explique son don

Depuis fin octobre à Gelos une quarantaine de migrants sont installés au centre de Beterette. Parmi eux plusieurs faisaient de la musique dans leur pays avant d'arriver dans la jungle de Calais.