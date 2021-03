E brezhoneg : les affiches de Fañch Le Hénaff à l'honneur aux Capucins à Brest

Un diskouezadeg diwar-benn skritelloù Fañch an Henaff a zo e Brest er mare-mañ, staliet e mediaoueg ar Gapusined. Ugent oberenn savet gant arzour Lokorn a zo da welet, diwar temoù a bep seurt.

Fañch an Henaff dirak skritelloù graet gantañ er Gapusined.

Glad ar vro, ar sevenadur, ar stourmoù ... Tout ar skritelloù a zo bet tennet el levr "skeudennoù", embannet daou vloaz 'zo. "Dre vras e vez graet ul levr eus un diskouezadeg. Amañ eo ar c'hontrol" a zispleg Fañch an Henaff. E fin ar bloavezioù 80 a zo bet krouet skritelloù lodenn gentañ an diskouezadeg.

Evit ar wech kentañ 'meus kondisionoù a seurt-se

Mediaoueg ar Gapusined, gant mogerioù kozh an atalieroù, a 'blij kalz da Fañch an Henaff evit ma chomfe spered ar skritelloù. "Evit ar wech kentañ 'meus kondisionoù a seurt-se evit diskouez ma labour a-benn ar fin. Dre vras eo e-barzh ur garid pe ur mirdi. Met amañ emaomp e-barzh ur straed a-benn ar fin, gant simant ha tout."

"Amañ e vez gwelet nemet roudoù eus un darvourd" a gont Fañch an Henaff Copier

Ar Brito, krouet gantañ

E-touez darvoudoù all tro-dro d'al lizherennoù eo aozet an diskouezhadeg. "Pa'z eo bet graet anv eus ar raktres se 'meus soñjet diouzhtu e Fañch an Henaff. Anavezet eo er vro evit e skritelloù hag evit e labour war ar Brito, ul lizherennaoueg krouet gantañ" eme Efflam Le Bihan, o labourat er vediaoueg.

N'eus ket kalz troioù da welet diskouezadegoù er mare-mañ. Setu, m'ho peus c'hoant da vont da Vrest e vo dalc'het homañ betek fin miz Ebrel.

Fañch an Henaff e mediaoueg ar Gapusined. © Radio France - Léo Rozé