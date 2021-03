E brezhoneg - Les archives d'Anjela Duval accessibles au public à la médiathèque de Lannion

E sal an dielloù mediaoueg Lannuon eo staliet kartoñsadoù, leuniet gant kaieroù ha dornskridoù Anjela Duval. Fin miz C'hwevrer int bet degaset amañ gant o ferc'henn, ar sokiologour Ronan ar C'hoadig.

Al lodenn vrasañ eus an dielloù 'zo bet embannet... Met pas an holl "An deiz all 'oan o sellet ouzh ar paperioù hag em eus kavet ur barzhoneg ha 'oa ket bet embannet ! Ha marteze 'zo re all", eme Ronan ar C'hoadig.

Unan eus kaieroù barzhonegoù Anjela Duval, e 1960. © Radio France - Ninnog Louis

Skriv a rae Anjela Duval he barzhonegoù war a bep-seurt paperioù. "Goloioù-lizher, tammoù bruderezh... Goude e kopie anezho e kaieroù. Ur skritur kaer 'oa ganti." Gwarnet en deus Ronan tout an tammoù paperachoù en deus kavet. Bodet int en ur c'hartoñs, chom a reont da vezañ renablet.

Ur gouel e miz Du

Talvoudus eo an dielloù-se evit ar studierien, met evit ar re all ivez. "Gwir eo emañ lod en linenn, met n'eo ket memestra", a soñj Ronan ar C'hoadig. "Derc'hel etre e zaouarn un dra 'zo bet etre daouarn un arzour, pe un arzourez, 'zo fromus. Gwelet 'vez gwelloc'h an traoù eget war Internet".

Studiet em eus an dielloù-se. Met seul taol e troan ar pajennoù, ober 'ra un dra bennak din ! Ronan ar C'hoadig

"Anjela a felle dezhi e vefe tu gwelet he dielloù" : selaouit ouzh Ronan ar C'hoadig Copier

Dre zegouezh eo en em gavet an dielloù er vediaoueg. "Gant ur vignonez da ma merc'h em eus gouiet e veze gwarnet dielloù amañ. Bet on bet e darempred gant an ti-kêr, ha gouiet em eus diouzhtu em boa graet ar choaj vat. Ar soñj 'zo ganto lakaat an dielloù da vevañ".

"Lod dornskridoù a vo staliet dindan presoù-gwer e sal ar vediaoueg gouestlet da levrioù Breizh. Un teñzor eo, pouezus eo e c'hallfe an holl o gwelet !" eme Myriam an Troadeg, e karg eus an dielloù e mediaoueg Lannuon. Emañ ar vediaoueg e soñj aozañ ur gouel tro-dro da Anjela Duval e miz Du, da vare daou-ugentvet deiz-ha-bloaz marv ar varzhez.

Da welet an dielloù eo dav kemer un emgav gant servij dielloù ti-kêr Lannuon amañ pe dre bellgomz : 02 96 46 14 39