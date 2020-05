E brezhoneg : participez à la Redadeg vituelle pour la langue bretonne

En ce moment, on aurait dû courir à travers la Bretagne pour la langue bretonne. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, la Redadeg a été repoussée à l'année prochaine. En guise de clin d’œil, les parents d'élèves de l’association Div Yezh du Pays de Lorient lancent une course virtuelle.

Dec'h d'an 19 a viz Mae e oamp sañset "redek e straedoù an Oriant, kemer-perzh en un abadenn aozet gant Emglev Bro An Oriant er Park Jules Ferry ha treuzkas ar vazh betek penn all lenn ar Skorf evit ar Brezhoneg d’un doare dudius hag etreramziadek gant ar Redadeg" eme tud Div Yezh Bro an Oriant. Met abalamour d'ar c'hovid-19 e oa bet daleet an darvoud-mañ evit hor yezh. Ampellaet eo bet ar Redadeg 2020, sañset e oa da vezañ dalc'het e miz Mae er bloaz-mañ met a-benn ar fin e vo dalc'het etre an 21 hag an 29 a viz Mae 2021.

Un dro niverel gant ur volotenn baper

Kinnig a ra Div Yezh an Oriant ober “tro” an Oriant hervez ar “boulotenn baper” a vez treuskaset enlinenn ha filmet. C'hoant o deus goude "hervez perzh an dud sevel ur c’hlip video ha treuzkaset ar vazh d’ar c’hevredigezhioù all", un tamm e pep lec'h e Breizh pemp departamant.

Ma fell deoc'h sevel ur video e vez goulennet daou zra diganeoc'h "menegañ Div Yezh an Oriant war ur follenn baper ouzhpenn ho kerig bersonel ha skrivañ e brezhoneg ma c’hellit en ober."



Gallout a rit treuskas ar video da : anoriant@div-yezh.bzh