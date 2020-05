E brezhoneg : participez au concours d'écriture "La Bretagne est une fête"

Betek ar Gwener 29 a viz Mae eo digor ar genstrivadeg-mañ.

Abalamour d'ar c'hovid-19 e oa bet divizet gant Rannvro Breizh nullañ holl abadennoù a oa bet raktreset e miz Mae evit lidañ Gouel Breizh. Daoust ma komprener evel-just e oa trist memestra skipailh Telenn, Ti ar Vro Sant-Brieg se zo kaoz o deus divizet mirout o c'henstrivadeg skrivañ "Ur gouel eo Breizh".

Kasit ho testenn betek an 29 a viz Mae

Ur genstrivadeg skritur an hini eo, teiryezhek, gallout a rit skrivañ e brezhoneg, gallaoueg pe galleg. Da ziwall zo memestra, arabat ober muioc'h eget 4 830 sin da lavaret eo an niver a dud o chom e Breizh pemp departamant, 4,830 milion a dud.

Displegañ a ra skipailh Telenn "e vo [ret] deomp ampellaat lid ar prizioù, neuze perak pas en em lezel muioc'h a amzer evit skrivañ ? Amzer a vo betek an 29 a viz Mae !" Gallout a raio an testennoù bezañ lennet e miz Gwengolo pa vo aozet al lid evit reiñ ar prizioù.

Hiroc'h amañ gant Morgane Lefebvre, kenurzhierez Ti ar Vro Sant-Brieg.