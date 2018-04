Bretagne, France

Ur c'hlip fardet gant ar rederien

'benn miz e loc'ho ar Redadeg evit ar brezhoneg. 1700 kilometrad o vont deus Kemper da Blougerne evit arc'hantaouiñ raktresoù e yezh ar vro. Evit 10 vloaz ar Redadeg o deus an aozerien dibabet kehentiñ gant ar re a ra an darvoud. Ur c'hlip ofisiel a zo bet savet neuze en-dro d'ar ganaouenn "Betek an trec'h". Pal kentañ ar c'hlip-mañ 'oa lakaat an dud kar d'ar brezhoneg da gemer-perzh... Setu soñj Kenan an Habask, kenurzhier ar video.

Skignañ ar c'hlip e pep lec'h

60 video 'zo bet degemeret, un digarez da lakaat neb a gar da gemer-perzh er c'hehentiñ ha n'eo ket o redek tra ken. Er bloaz-mañ eo bet dibabet micherelaat ha titouriñ ar rederien ar primañ posubl; ur skipailh gouestlet d'ar c'hehentiñ a heulio ar Redadeg a-hed an hentad. E-korf 10 vloaz eo aet ar binvioù teknologel war-raok ha "skignañ ar c'hlip e pep korn a zo un ostilh a-feson" eme Kenan an Habask, kenurzhier ar film.