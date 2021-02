E brezhoneg : visite guidée d'une exposition sur l'Afrique, malgré la fermeture des musées

Arzoù Afrika a zo lakaet war wel dre un diskouezadeg e Brest er mare mañ. E palier arz Comoedia, e straed ar C'hastell e kreizker, e c'heller gwelet 140 oberenn a bep seurt, krouet gant 23 arzour, eus broioù Afrika hag eus Breizh. Serret eo ar sal evit poent, evel an holl virdioù. Met ur welladenn heñchet e brezhoneg a oa kinniget disadorn vintin. Tout ar plasoù a oa bet miret, dek den en-holl ablamour da reolennoù yec'hed.

Un arzour eus Landerne evel heñcher

"Selloù disheñvel, teknikoù disheñvel a zo gant arzourien brudet. Livadurioù, pegerezh, a bep seurt traoù 'zo gant selloù disheñvel" a gont Thomas Godin, arzour engraver. Paotr Landerne en doa bet tro da vont da vro Benin, hag ul lodenn eus e labour a zo e-touez oberennoù an diskouezadeg-mañ.

Aketus eo Hoël o selaou an heñcher peowgir e plij dezhi kalz an arzoù a-vremañ. Met ne aneveze ket ar re eus broioù Afrika betek-henn. "Sot on gant an arz nevez. Graet 'meus ur bern gweladennoù arz nevez, e-giz ar Biennale e Lyon, met n'em boa ket gwelet unan diwar-benn Afrika james. Hag ober se e brezhoneg ouzhpenn a zo dreistordinal !"

Un eil weladenn e fin miz Meurzh

N'oa ket plas a-walc'h evit tout an dud dedennet gant ar weladenn disadorn. Un eil abadenn, e brezhoneg adarre, a vo dalc'het a-benn ur miz, d'ar Sadorn 27 a viz Meurzh. Ma'z oc'h dedennet, deoc'h da c'hoût eo ret mirout ar plasoù war lec'hienn internet Comoedia.