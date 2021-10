E-Rallye Monte-Carlo: la Renault Zoé du Syndicat Départemental d'Électricité de la Drôme au départ

56 équipages sont au départ de cette cinquième édition du E-Rally Monte-Carlo ce mercredi 20 octobre. Ils partiront depuis Châteauneuf dans la Loire pour un périple de plus de mille kilomètres vers Monaco. Les pilotes et leurs voitures seront deux jours à Valence.

La Renault Zoé, au centre à gauche Nathalie Nieson, Présidente du SDED, à droite Michel Chabran et Jean-Paul Berne, Président de l’automobile club de Monaco

Cette année le SDED, le Syndicat Départemental d'Électricité de la Drôme avec sa présidente Nathalie Nieson, aura sa voiture au départ de la course. Une Renault Zoé de cent-trente chevaux. Elle est entièrement électrique et peut rouler près de trois-cent-cinquante kilomètres sans avoir besoin d'être rechargé.

Un véhicule violet flanqué du numéro 26 pour faire écho à celui du département de la Drôme. Cette Renault Zoé est sponsorisée par le réseau E-Born : réseau de 130 bornes électriques réparties dans toute la Drôme.

Objectif de cette participation : faire la promotion de la mobilité électrique.

De la cuisine jusqu'aux pistes de rallye, il n'y a qu'un pas

"C'est une voiture avec beaucoup de reprise et de couple"

Et qui de mieux pour piloter ce véhicule que que Michel Chabran ?

Le chef étoilé drômois aura comme co-pilote Éric Mallen. Tout deux devront dompter la route pour tenter d'arriver les premiers. Si les rallyes ne sont pas inconnus à Michel Chabran, c'est en revanche une première en voiture électrique. Mais après un premier essai, le chef étoilé est conquis. "C'est une voiture avec beaucoup de reprise et de couple".

Evidemment pas de Ferrari ou de Lamborghini mais douze marques de voitures seront représentées. ( Renault, Volkswagen, Kia, Audi, Toyota, DS, BMW, Jaguar, Nissan, Hyundai, Devinci et Tesla. 8 nationalités représentées ). Une seule voiture fonctionne à hydrogène.

Au programme

En quatre jours et plus de mille kilomètres , les pilotes traverseront sept départements : la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var avant une arrivée à Monaco samedi 23 octobre dans la soirée.

Une halte de deux jours à Valence est au programme jeudi et vendredi. Les véhicules seront visibles sur le Champ de Mars pour le plus grand plaisir des curieux et des amateurs de sports automobiles.