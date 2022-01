"C'est un challenge" : les habitantes de Plonéour-Lanvern se mettent à la pole dance

Pas d'ambiance de boîte de nuit ni de tenues affriolantes à l'école de pole dance Be You, à Plonéour-Lanvern dans le sud Finistère, ouverte il y a quelques mois par Marine Henry. Ici, les élèves sont en legging et progressent à leur rythme autour de la barre grâce aux conseils de l'ancienne entraîneure de natation.

La jeune femme, qui a découvert la pole dance il y a cinq ans en Belgique, a "une approche très physique" de la pratique. L'objectif : enchaîner des figures acrobatiques sur la barre "de façon fluide et élégante", selon celle qui s'est formée à Londres. Pas d'injonction à être "sexy" mais "chacune est libre de transmettre le message qu'elle veut avec son corps", insiste Marine Henry.

Un sport complet accessible aux non-sportifs

La pole dance est un sport complet, qui fait travailler "beaucoup les bras, les abdos, les jambes. Tout en fait !", lance Marine dans un éclat de rire. Rassurez-vous, pas besoin d'être une grande sportive, selon Johana, six heures de cours au compteur. La secrétaire médicale et mère de deux enfants a appris à "lâcher prise mentalement et physiquement" grâce à la pole dance. Après deux mois de cours, elle réussit une figure périlleuse en équilibre sur la barre : "C'est un challenge. On est contente, on est un peu fière", affirme-t-elle.

La pole dance permet à Johanna d'avoir un peu plus confiance en elle. "Et puis de me sentir un peu plus femme aussi d'une certaine façon, de me sentir un peu plus sexy", confie la jeune maman. Aujourd'hui, Marine Henry a une trentaine d'élèves de 21 à 57 ans. Son prochain défi : réussir à aussi attirer des hommes dans ses cours, en proposant des cours de "Pole Ninja".