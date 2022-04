Economique et écologique, une bibliothèque d'objets vient d'ouvrir à Montreuil

Et si, au lieu d'acheter une perceuse dont vous vous servez deux fois par an, vous alliez l'emprunter ? C'est l'idée de la bibliothèque d'objets de Montreuil, ouverte début avril près du métro Croix de Chavaux. Une large gamme d'outils y est accessible, dans le domaine du bricolage, du jardinage, de la puériculture, des sports et des loisirs etc... La plupart sont issus d'un appel aux dons lancé auprès des habitants du quartier.

Au rayon cuisine, on trouve appareil à raclette, yaourtière, sorbetière et machine pour fabriquer des pâtes. Le plus demandé est le rayon bricolage, ses tournevis, ses scies sauteuses et ses ponceuses. Mais la bibliothèque a aussi un espace sports et loisirs, avec des jeux de pétanque et de mölkky et de la puériculture. Utile, selon Charlotte Khosla, la cheffe du projet, "si vous accueillez des amis qui ont un enfant et qu'il faut un lit parapluie pour le faire dormir. On a aussi une poussette, un siège-auto, un baby-cook... pleins de choses".

Le rayon bricolage est celui qui a le plus de succès © Radio France - Sarah Tuchscherer

Cinq euros la perceuse

Pour en bénéficier, il faut adhérer à l'association L'observatoire du partage, ce qui coûte dix euros à l'année (voire 5 ou 1 selon votre situation financière). La location est ensuite facturée à la semaine en fonction de la valeur de l'objet, à des tarifs défiant toute concurrence (ex. 5 euros pour une perceuse, 10 pour une tondeuse à gazon). "On ne cherche pas à remplacer tous les objets du quotidien, précise Charlotte Khosla, il y en a dont on a besoin régulièrement. Dans ce cas-là, les posséder a un sens. Pour d'autres, cela n'a pas de sens, c'est un gaspillage de ressources, d'argent et ça encombre nos placards".

Marco, Sophie, Charlotte, une partie de l'équipe de la bibliothèque d'objets © Radio France - Sarah Tuchscherer

La bibliothèque d'objets de Montreuil compte pour l'instant une centaine d'adhérents. Elle accepte encore les dons. A terme, elle espère pouvoir proposer un catalogue de 3.000 références. Elle organise également des ateliers et des conférences autour du thème de la récup' et du ré-emploi. Tous les détails sont sur le site bom93.org.