ÉCOUTEZ - FAR CRY 6 : Dans les coulisses d'un jeu vidéo développé en pleine pandémie

Trois ans après la sortie du dernier épisode, l'aventure continue pour le célèbre jeu vidéo "Far Cry", de retour ce jeudi 7 octobre 2021 avec un sixième opus. Près de 700 personnes à travers le monde et 5 ans de travail - dont 2 en pleine crise du Covid-19 - ont été nécessaires à son développement. Omar Bouali, Game Content Director chez Ubisoft à Toronto nous ouvre les coulisses du jeu le plus attendu de cette fin d'année.

Bienvenue à Yara !

Pour ce 6ème volet, Ubisoft nous emmène sur l'île fictive de Yara, largement "inspirée de Cuba", comme nous le confie Omar Bouali. Un choix qui n'est pas un hasard ; l'idée étant de revenir aux origines de la marque Far Cry.

On voulait vraiment avoir un siting (NDLR : Un lieu) très exotique, avec des plages, des jungles, des palmiers, le soleil. C'est ce que les fans de Far Cry espèrent.

Où nous emmène ce 6ème opus ? Copier

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre réalité, fiction et innovations

Marque de fabrique numéro 1 des studios Ubisoft : mixer réalité et fiction. Ce sixième épisode n'échappe pas à la règle. "Pour ce Far Cry 6, on s'est inspiré des révolutions à travers le monde, de la montée du nationalisme... Des thèmes qui nous intéressaient. On a fait énormément de recherches", explique Omar Bouali.

La réalité au cœur du jeu Copier

Côté innovations, Ubisoft a souhaité, pour ce nouvel opus, aller plus loin dans l'expérience du joueur. L'histoire est au centre du jeu. "On a écrit l'histoire comme une série Netflix". Musiques, ambiances, démarches et émotions des personnages, tout a été pensé et développé pour que les joueurs puissent se projeter comme dans leur série préférée.

Maintenant, les cinématiques sont à la troisième personne, et pas à la première personne, comme c'était le cas dans les précédents "Far Cry". Donc, ça apporte de réalisme et on s'attache beaucoup plus à Dani Rojas, mais aussi aux autres personnages.

Pour plus de réalisme, les développeurs ont également souhaité pousser le thème du jeu à son maximum. "On voulait vraiment que le joueur sente qu'il est dans la peau d'un guérilla. On s'est beaucoup inspiré de Cuba au niveau "Resolver"". Ecoutez Omar Bouali nous expliquer la philosophie "Resolver", très présente dans le jeu.

Les innovations de ce 6ème opus Copier

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme dans les séries, des acteurs hollywoodiens au casting de ce 6ème opus

Toujours par souci de réalisme, Ubisoft a également fait appel à de vrais acteurs pour prêter leurs traits aux personnages du jeu. Comme le veut l'ADN de la marque, le méchant a une place centrale et primordiale dans l'histoire. Les équipes d'Omar Bouali se sont donc attachées à trouver LA bonne personne, et se sont tournées vers Giancarlo Esposito, au casting de nombreuses séries comme "Breaking Bad" ou encore plus récemment de "The Mandalorian". Omar Bouali nous raconte leur rencontre et pourquoi ce choix.

On a très vite réalisé, en fait, qu'il était le feed parfait, pour nous, pour jouer ce rôle.

La rencontre avec Giancarlo Esposito Copier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un jeu développé en pleine pandémie mondiale

Près de 700 personnes dans le monde ont travaillé sur ce nouvel épisode. Un travail de 5 ans, dont deux en pleine crise de la Covid-19.

Dès le début de la pandémie, tout s'arrête, et chacun rentre chez soi. Mais hors de question pour Ubisoft de stopper le projet. "Far Cry" reste "la top priorité du groupe" ! Le télétravail se met alors en place, et une nouvelle façon de travailler est adoptée, en quelques semaines à peine.

A Ubisoft, on s'est très vite adapté.

L'organisation du télétravail pendant la crise de la Covid-19 Copier

Une fois le jeu terminé, en tant que Game Director, on ressent quoi ?

Ecoutez la réponse d'Omar Bouali :

Une fois le jeu terminé, en tant que Game Director, on ressent quoi ? Copier

Une 7ème volet ?

Là encore, écoutez la réponse du principal intéressé :

Un 7ème volet ? Copier

"Far Cry 6", un véritable coup de cœur, disponible dès le jeudi 7 octobre 2021 sur PC et les consoles X-Box et Playstation.