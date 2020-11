ÉCOUTEZ - Assassin's Creed : découvrez les secrets de fabrication d'une saga à succès

Et de douze pour Assassin's Creed ! Avec 140 millions d'exemplaires vendus dans le monde et deux ans après la sortie d'Odyssey, l'éditeur français Ubisoft nous propose, depuis quelques jours, la suite de sa saga : Assassin's Creed Valhalla. Bienvenue sur les terres vikings, en plein coeur du IXème siècle. Vous y incarnez le ou la (selon le mode que vous choisissez) jeune Eivor. Avec une âme de guerrier, vous vivrez de redoutables raids vikings, et une aventure riche et passionnante entre fiction et réalité.

Car, comme depuis treize ans, ce nouveau chapitre n'échappe pas à ce qui fait le succès d'Assassin's Creed : une place importante, dans l'intrigue, à LA grande Histoire. C'est le travail de l'unité "Recherche" d'Ubisoft dont fait parti Thierry Noel, historien. Il nous raconte comment il a travaillé sur ce douzième opus.

Trois ans de travail et de recherche

Quand nous parlons des Vikings, nous avons tendance à penser à ces grands conquérants à la barbe longue, une hache à la main, et toujours en pleine mer sur leur drakkar en quête de nouvelles terres. "En réalité, c'est bien plus que ça. Derrière les vikings, et les raideurs, il y'avait tout un peuple, une culture. Ils n'étaient pas seulement que des pillards, loin de là. C'était aussi des explorateurs, des commerçants. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de montrer dans Assassin's Creed Valhalla", comme nous l'explique Thierry Noel.

Mon travail est d'alimenter la créativité des équipes.

Au sein de l'unité "Recherche" d'Ubisoft, Thierry Noel a donc pour mission de fournir aux équipes techniques et créatives du jeu tous les éléments dont elles ont besoin, en terme, notamment, d'histoire et de culture. Ecoutez Thierry nous en dire plus :

Les vikings, des conquérants à grande barbe, hache à la main ? Copier

Trois ans de travail et de recherche ont été nécessaires. Contrairement aux deux derniers épisodes qui se déroulaient en Egypte et en Grèce Antique, pour ce nouvel opus, la principale difficultés pour l'historien a été de trouver des sources écrites de l'époque : "Il y'a très très peu de choses. On trouve très peu de sources de l'époque. On trouve quelques textes, quelques sagas, d'époques postérieures.".

Thierry Noel a alors dû faire appel à des archéologues et à des experts. Il a, par exemple, travaillé avec des linguistes, "pour reconstituer la langue, parce que le lexique dans le cas du norrois, comme dans le cas du vieil anglais, est assez limité. Donc, on a eu besoin de reconstruire des mots.". Plusieurs voyages "immersifs" dans le Nord de l'Europe et en Angleterre ont aussi été nécessaires. Ecoutez, il nous raconte en détails comment il a travaillé :

Le travail de recherche Copier

On a travaillé notamment avec des reconstituteurs. Je pense au Musée Viking de Roskilde au Danemark, qui refont les fameux bateaux vikings à l'identique avec les outils d'époque, selon les techniques de l'époque.

La part de vérité dans le jeu

Comme nous le rappelle Thierry Noel, "la marque Assassin's Creed est fondée sur l'Histoire. Et l'Histoire joue un rôle extrêmement important", à la fois dans la culturel matérielle - ce que nous voyons - mais aussi dans l'immatériel, c'est-à-dire : "l'esprit" d'une époque. L'historien revient plus en détails sur cette part de vérité dans le jeu, et nous explique aussi comment Assassin's Creed est devenu un outil pédagogique pour les professeurs d'Histoire. Ecoutez :

La part de vérité dans le jeu Copier

Une nouvelle fois, c'est un pari gagné pour la marque. L'Histoire a toute sa place dans ce douzième épisode. Preuve en est : En découvrant les premières du jeu, Thierry Noel a retrouvé l'ambiance de ses voyages immersifs. Ecoutez :

Impressions et secrets du jeu Copier

Y'a des lumières extraordinaires !

La "Viking Mania", une vraie mode ?

Ce nouvel épisode d'Assassin's Creed nous fait aussi penser à une autre saga à succès : la série de Netflix, "Vikings". Alors avoir choisi ce thème et cette époque, n'est-ce pas simplement un effet de mode, et être certain de surfer sur un succès assuré ? Thierry Noel nous répond. Ecoutez :

La Viking Mania Copier

Et le succès semble déjà au rendez-vous. Si Ubisoft n'a pas encore communiqué sur des chiffres précis, il a tout de même annoncé, qu'Assassin's Creed Valhalla avait réuni deux fois plus de joueurs le jour de son lancement que le précédent opus, Odyssey, en 2018. "Assassin's Creed sera l'un des plus grands succès de l'année", selon l'éditeur français. Face à cette performance, nous pouvons donc imaginer qu'il y'aura bien un treizième chapitre. Quelle en sera l'époque ? Nous avons posé la question à Thierry Noel : "C'est un secret bien gardé". Nous n'en saurons pas plus... Mais une chose est sûre, notre voyage dans l'Histoire n'est pas terminé.