Écoutez le France Bleu Live de Joachim Garraud samedi 23 septembre à 22h

Jeudi 14 septembre, après le concert de Christophe Maé (à écouter jeudi 28 et samedi 30 septembre à 20h), Joachim Garraud a mis une belle ambiance sur le Port-Vieux de La Ciotat , avec notamment ses incontournables Space Invaders.

Producteur et DJ

Un concert à écouter ce samedi 23 septembre à 22h sur France Bleu

Après sept années au Conservatoire de Nantes, Joachim Garraud , musicien et passionné de technologie développe des compétences musicales et artistiques lui permettant de devenir l'un des producteurs les plus influents de France dès le début des années 2000.

Il collabore avec David Bowie, Kylie Minogue, Beyoncé, OMD, Deep Dish, Eurythmics, Paul Johnson, Cassius,

il accompagne Bob Sinclar et Jean-Michel Jarre dans leurs projets musicaux depuis plus de 30 ans et a co-composé et co-produit les titres à succès de David Guetta tels que « Just A Little More Love », «Love Don't Let Me Go », « Love is Gone » et « The World is Mine ».

En plus de sa casquette de producteur, Joachim Garraud a été plusieurs fois récompensé pour ses prestations live lors de festivals réputés à travers le monde tels que Coachella, La Love Parade, La Technoparade ou encore Lollapalooza.

Joachim Garraud sur la scène du France Bleu Live La Ciotat - Office de tourisme de La Ciotat