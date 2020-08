Écrire avec un stylo, se coucher tôt, écouter des consignes : des enfants mayennais en colos apprenantes

Dans moins de quinze jours, c'est la rentrée scolaire, dans le contexte de la crise sanitaire. Les enfants vont retourner à l'école après une année bouleversée par le confinement et un apprentissage en pointillé. Cet été, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place l'opération "Vacances apprenantes". À Château-Gontier-sur-Mayenne, depuis lundi au camping du Parc, la Fédération des Francas organise une colonie de vacances apprenantes. L'objectif pour ses 38 enfants : reprendre quelques bons réflexes avant la rentrée.

De l'écriture

Ces filles et ses garçons du département, pris en charge, pour la majorité d'entre eux, par l'Aide Sociale à l'Enfance apprennent de nouveau à écouter les consignes des adultes, à rester concentrés et ne pas distraire son voisin. Et après des mois de confinement ce n'est pas forcément évident. La première activité du matin dans cette colo : c'est de l'écriture, pour retrouver le contact avec un stylo. "On essaie de faire un journal de bord pour expliquer le quotidien de la colonie" explique Logan, futur élève de seconde, qui vit dans un foyer de Pré-en-Pail. L'exercice plaît moins à Djanis, élève de 4e. "J'aime pas trop écrire" lâche-t-il même si le garçon est pressé tout de même de retrouver le collège. "Mes camarades me manquent" termine Djanis.

Gare aux couche-tard !

Tout ce petit monde dort en tente, et l'enjeu avant la rentrée, est aussi de retrouver un rythme de sommeil régulier d'après Gaëtan, animateur aux Francas de la Mayenne. "Pour certains, il est compliqué de se coucher tôt et de se lever tôt. Pour les plus jeunes [7-11 ans, ndlr] c'est jusqu'à 22h et les grands [12-16 ans, ndlr] c'est 23h. Il faut que l'on puisse commencer les journées à 9h" explique Gaëtan. Et même s'ils n'ont pas à le faire dans les cantines des établissements scolaires, les enfants font la vaisselle dans cette colonie. Un autre moyen de goûter à nouveau à la vie en collectivité.