Manuscrits : cet éditeur breton croule sous les propositions de scripts

La crise sanitaire et les confinements ont-ils révélé des envies d'écriture cachées chez les Français ? 1 Français sur 10 aurait commencé l'écriture depuis un an. Le paradoxe est que, dans le même temps, la pratique de la lecture recule.

Une tendance qui force les éditeurs comme Grasset ou Gallimard à demander aux écrivains en herbe d'arrêter d'envoyer des scripts, faute de moyens pour les lire. C'est aussi le cas chez l'éditeur breton Coop Breizh : "On reçoit 5 à 10 propositions tous les jours, ce qui est beaucoup pour un éditeur de notre taille. Ça a même doublé ou triplé ces derniers jours. On n’arrive pas à tout lire", explique Daniel Le Teuff, le directeur de la maison d'édition. Sur son site internet, Coop Breizh demande d'arrêter tout envoi, "car par respect par rapport au travail effectué, nous devons déjà lire les manuscrits existants", même si le risque de passer à côté d'une perle existe d'autant plus.

Mais comment se fait-il que les propositions explosent ? "Les gens se sont livrés à un gros exercice d'introspection, c'est partout pareil, même en Bretagne", confirme Daniel Le Teuff, "il y a aussi les conséquences de ces événements sur nos cerveaux, la remise en question de nos styles de vie, ça a fait germer pas mal de choses dans nos esprits".