Eddy de Pretto, Selah Sue et les Négresses Vertes: que pensent les Dijonnais de la programmation du concert de rentrée?

Par Thomas Nougaillon, France Bleu Bourgogne

Six points de contrôle: rue de la Liberté, rue Philippe Pot, rue Chabot-Charny, rue Jeannin, rue Lamonnoye et rue de la Chouette... Et une jauge maximale fixée à 21 000 personnes. Comme chaque année on attend beaucoup de monde au concert de rentrée de la ville de Dijon.