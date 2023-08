EDEIS annonce 31.500 spectateurs pour son spectacle "Arena et les clés du temps" à Nîmes

Selon EDEIS, délégataire de la Ville de Nîmes pour la gestion des monuments romains, le spectacle "Arena et les clés du temps" a attiré 31.500 spectateurs dans les arènes entre le 7 et le 15 août 2023. Au total, six représentations ont été données. À chaque fois, le spectacle a mêlé figurants, cascadeurs, cavaliers et effets spéciaux. "Une fréquentation remarquable, au regard de la baisse globale du nombre de touristes sur le littoral gardois et d’un contexte économique tendu" affirme EDEIS.

