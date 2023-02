La société Edeis contre-attaque dans son bras-de-fer avec Eric Teyssier et Yann Guerrero

Vous vous souvenez du spectacle "Hadrien et la guerre des Pictes" dans les arènes de Nîmes l'an dernier ? À qui appartiennent les décors ? Edeis Romanité, le délégataire des arènes de Nîmes, les revendique. Mais l'association qui fabrique ces décors assure qu'elle n'a pas été payée. Une perquisition des locaux de l'association a eu lieu mi-février. Les décors ont été saisis et rendus à Edeis.

Le scénariste Éric Teyssier et le créateur des décors Yann Guerrero sont en conflit financier avec le délégataire Edeis, avec en jeu des dizaines de milliers d'euros.

Edeis a envoyé un communiqué ce mardi, s'estimant "cible d’une véritable campagne de dénigrement à laquelle la société a d’abord pris le parti d’opposer la sagesse du silence. Aujourd’hui, devant la multiplication des mises en cause, Edeis Romanité entend apporter une réponse calme et claire replaçant les revendications publiques de MM. Teyssier et Guerrero dans leur contexte factuel."

L'intégralité du communiqué

À cet effet, Edeis Romanité tient à rappeler les faits suivants :

- Edeis Romanité n’est pas dans la relation commerciale qui oppose la société R2B et les protagonistes MM. Teyssier et Guerrero. Edeis Romanité ne doit rien aux protagonistes.

- Edeis Romanité a proposé de se joindre à leur action en justice contre le prestataire R2B, et en attendant de leur faire une avance qu’ils rembourseraient à l’issue de leur procès. Cette aide a été refusée.

- Concernant les décors, ils ont bien été livrés et « récupérés » dans les locaux de Yann Guerrero. En droit, cela s’appelle un vol et c’est la raison pour laquelle la force publique est intervenue sur ordre de la justice pour faire valoir le droit.

- Edeis Romanité a souhaité faire évoluer la mise en scène des spectacles et les faire grandir, conformément à sa mission de délégation de service public. De nombreuses propositions ont été faites pour que MM. Teyssier et Guerrero aient une place dans le dispositif. Elles ont été toutes refusées.

- Le mandat d’Edeis Romanité est de faire évoluer ce spectacle et de le faire grandir dans l’intérêt des Nîmoises et des Nîmois. C’est à eux que ce spectacle appartient et non pas à quelques prestataires qui ont refusé de continuer à participer à l’aventure pour des raisons qui leur appartiennent.