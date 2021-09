EDF et Kärcher s'associent pour réaliser une œuvre d’art grand format sur le barrage de Vouglans, dans le Jura

Une fresque représentant la forêt jurassienne se dessine sur le barrage du lac de Vouglans, dans le Jura. A partir du 20 septembre et pendant près d'un mois, EDF, exploitant du barrage, s'associe avec l'entreprise de nettoyage Kärcher, pour réaliser une fresque monumentale sur la voûte. Au total, six cordistes et deux géomètres seront mobilisés jusqu'au 15 octobre, date de fin des travaux.

Les travaux étaient initialement prévus entre le 6 et le 28 juillet, mais ils ont été reportés à cause de la météo. Les ouvriers de Kärcher et l'artiste Klaus Dauven, auteur du dessin, se sont donc mis au travail ce lundi. Une oeuvre éphémère, puisque réalisée en nettoyant partiellement la surface du barrage, qui devrait être visible trois à cinq ans.

Un projet éco-responsable

La délimitation des contours de la fresque se fait à l’aide d’une gomme biodégradable. L’eau prélevée pour retirer la matière végétale est directement prélevée dans la retenue de Vouglans, avant d’être restituée en aval, sans ajout de produit chimique.

Le barrage de Vouglans avant le début des travaux de réalisation de la fresque. - Kärcher

Troisième retenue artificielle de France, le barrage de Vouglans mesure 427 mètres de longueur et 103 mètres de haut, il a une capacité de stockage de 600 millions de mètres cube d'eau et produit chaque année une électricité d’origine renouvelable équivalente à la consommation électrique résidentielle de l’arrondissement de Dole.