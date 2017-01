Edith Piaf mise à l'honneur à Châteaurenard

A Châteaurenard, un spectacle et une exposition rendent hommage à Edith Piaf alors que l'on fête cette année le centième anniversaire de la naissance de la Môme.

La ville de Châteaurenard s'apprête à voir la vie en rose cette année. Avec tout d'abord un spectacle qui aura lieu en ce dernier dimanche de janvier. Le Chœur Spectacul'Art s'empare du répertoire d'Edith Piaf avec au programme une vingtaine de chansons interprétées par l'un des plus importants chœurs français. Pour y assister, rendez-vous ce dimanche à 15h à la salle de l'Etoile de Châteaurenard.

Un spectacle musical donc mais aussi visuel. Et ce grâce à Tanguy Dairaine, le président de l'association "Le siècle de Piaf". Le rôle de ce producteur de spectacles est d'agrémenter le show d'une touche d'histoire en y intégrant notamment des vidéos inédites de l'artiste ou des affiches de films d'époque. Tanguy Dairaine montrera également au public la fameuse robe noire de Piaf qu'elle a portée "une centaine de fois sur scène".

La fameuse robe noire d'Edith Piaf - Propriété Le Siècle de Piaf. Mazilier/Berrot

Une affiche d'époque qui sera visible parmi d'autres lors de l'exposition - Propriété Le Siècle de Piaf. Mazilier/Berrot

Tous ces objets et documents mis à disposition par l'association seront à retrouver en juillet prochain lors de la grande exposition "Un amour de Piaf". Elle aura lieu également à la salle de l'Etoile de Châteaurenard. Et selon Tanguy Dairaine, qui porte le projet, ce sera "plus qu'une simple exposition":

C'est une déambulation. [...] Vous rentrez dans la chambre d'Edith, il y aura son parfum, si vous rentrez dans la loge d'Edith, il y aura une fumée de cigare. [...] Vous ouvrez les tiroirs et vous allez pouvoir lire ses lettres. Vous allez pouvoir ouvrir les placards et voir les robes ou les chaussures d'Edith.

L'exposition "Un amour de Piaf" essuiera les plâtres à Châteaurenard en juillet prochain, avant une tournée mondiale prévue dans la foulée.