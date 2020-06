Edition : le vocabulaire du Berry réédité presque deux siècles plus tard

Le voyage dans le temps et dans la langue est garanti à travers ce travail riche d'Hippolyte Jaubert (1798 -1874) qui fut un botaniste mais aussi un grand propriétaire terrien dans le département du Cher. Egalement Conseiller départemental du Cher ou encore Ministre des travaux publics, cet homme de lettre a publié en 1842 un lexique du patois Berrichon, Vocabulaire du Berry. En le relisant, vous allez replonger dans la France rurale du XIXe siècle.

Près de deux cents ans plus tard, Sébastien Degorce réédite l'ouvrage et découvre lui-même de nombreuses anecdotes : "François Habert par exemple ! Quand vous allez à St Amand-Montrond, on peut très bien vous parler de la forêt d'Habert tout le monde en parle mais très peu de personnes connaissent Habert. Et bien je peux vous dire qu'il est né à Issoudun, il a fait son école à Bourges puis à Paris. Il est devenu poète du Roi ! Et quand on voit Molière dans les femmes savantes qui fait parler des femmes comme des Berrichonnes de son temps, on se dit qu'il y a une part de notre culture qu'il faut se réapproprier."

Des mots et des pratiques aujourd'hui disparus

Classés par ordre alphabétique, vous allez découvrir bien entendu des mots berrichons comme calinette : "C'est un bonnet, précise Sébastien Degorce. Il était destiné au femmes et se noue sous le menton. Les femmes à notre époque ne le portent plus. On retrouve donc tout un univers mental à travers les mots. Alors ce n'est pas un roman, on ne va pas le lire de manière linéaire. Mais on peut picorer, on peut aussi découvrir des choses. Il y a des images mentales. Même si on a jamais porté une calinette on arrive à s'en faire une idée."

Vocabulaire du Berry a été réédité à 1.000 exemplaires par les éditions Degorce qui ont publié une trentaine de références. Vous pouvez trouver ce livre de 180 pages pour 17 euros dans toutes les bonnes librairie. Il est distribué par la Bouinotte.