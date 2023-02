Éditions Gypaète : le succès des romans à suspense made in Béarn

À Pau, les éditions Gypaète travaillent beaucoup sur les photographies et illustrations de nature et de paysages du Sud-Ouest. Cette maison béarnaise présente également une collection de romans policiers : Balaïtous, crimes sous roche, Nuits glaciales à Arrémoulit ou encore Le Fugitif d'Ansabère.

Des romans portés par les libraires régionaux

Malin même s'il s'agit d'un marché étroit explique Bertrand Foujanet, libraire à l'Escampette à Pau : "Certaines collections se déploient dans le grand Sud-Ouest, les Landes, le Béarn, le Pays Basque. D'autres collections comme celle de Gypaète a resserré ses romans sur la montagne."

Parmi les titres qui se vendent le plus figurent Le pas des Isards et Le fugitif d'Ansabère. Deux romans écrits par un auteur qui connaît bien la région. "On vend pas mal les livres de Thibault Bertrand qui ont pour cadre les Pyrénées, constate Aline Audran, libraire à l'Escampette. Ce qui plaît beaucoup, c'est l'intrigue qui est très haletante mais aussi le côté "Nature writing", la description, l'ambiance dans ses livres."

Des lecteurs locaux et des lecteurs touristes

"On a des demandes de Béarnais, des gens de la région qui s'intéressent à la littérature locale. On a aussi pas mal, pendant les périodes de vacances et les week-ends, des gens qui sont de passage qui veulent lire un roman qui se passe dans la région" précise Aline Audran.

Ces livres dont l'intrigue est locale, sont vendus uniquement dans le Sud-Ouest. C'est un choix porté par Claude Foyer, responsable des éditions Gypaète : "On est vraiment contents quand on arrive à vendre 2.000 exemplaires sur un titre, c'est ce qu'on appelle une belle vente. Pour le moment, on y arrive pour tous les titres donc on est contents de cette petite ligne à suspense."

Un prix entre 12€ et 15€

Claude Foyer insiste sur l'importance d'être prudent pour limiter les pertes économiques. L'éditrice décrit le livre comme un camembert : "Au départ, on tire à 400 exemplaires et après on voit si le roman mord ou pas. Grosso modo, l'auteur gagne 10% de droit d'auteur sur un livre, le libraire en gagne 30%, pour la distribution il faut compter 25%, la TVA est à 5%." Sans oublier la part qui revient à l'éditeur qui lui permet de payer ses salariés (cinq) et l'imprimeur situé à Orthez.

Un autre livre édité par cette maison béarnaise se vend particulièrement bien en ce moment selon la librairie Tonnet : La camionnette rouge, de Jean Vignau.