Edouard Philippe au Mont Saint-Michel jeudi pour parler "gouvernance" du site

Le premier ministre Edouard Philippe sera présent ce jeudi au Mont Saint-Michel. Une visite lors de laquelle il sera question de la gestion du site et de la création attendue d'un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial.

La visite du premier ministre n'a pas encore été officialisée par Matignon, mais Edouard Philippe est bien attendu demain au Mont Saint-Michel, en milieu de matinée. Objet de sa venue : la gouvernance du site.

Depuis plusieurs années, la question de la gestion du Mont s'apparente à un casse-tête. Entre le stationnement et les transports confiés à une société privée, Veolia, via le syndicat mixte qui regroupe les collectivités locales, l'Abbaye qui est propriété de l'Etat, et la commune, les prises de décisions sont complexes. C'est la raison pour laquelle, l'Etat a souhaité la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont la mission sera de coordonner les décisions et le développement du site, dans tous ses aspects.

Après l'annonce de la création de cet EPIC, l'an dernier, les élus locaux attendent maintenant de connaître la composition exacte de cet "établissement", et le périmètre de ses compétences. Ils auront peut-être des réponses demain de la part d'Edouard Philippe.