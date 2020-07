Le parc aventure de Vaison-la-Romaine renforce ses mesures de sécurité et retrouve son public

Petit à petit les parcs de loisir rouvrent leurs portes. Après trois mois de fermeture lié à la crise du coronavirus, Matthieu, le gérant du parc aventure Oxygène à Vaison-la-Romaine, s'est organisé pour accueillir tous ses visiteurs en sécurité. Il faudra penser à réserver votre créneau puisque les départs se font toutes les trente minutes et sont constitués de groupes de 15 personnes maximum.

Des consignes sanitaires très strictes

Les visiteurs ont l'interdiction de toucher leur baudrier - excepté la poulie et les mousquetons- et le masque est bien sûr obligatoire au sol. Pendant le parcours, les aventuriers peuvent l'enlever : "mais gardez le dans une poche facile d'accès, si jamais on devait venir vous chercher dans les arbres" explique une employée avant le départ du groupe. Une mesure qui n'est pas réellement une contrainte pour Rosalie, 16 ans : "c'est logique en fait, quand on est sur les activités, on reste éloigné les uns des autres".

120 activités, 3 hectares

Avant le confinement, Matthieu avait fait agrandir son parc, "puisqu'on limite le nombre de personnes dans l'enceinte du parc et le fait qu'on ait un espace plus grand, on évite encore plus les effets de regroupement". Une organisation qui permet à Matthieu d'être serein et de limiter la perte financière, "on a perdu les vacances de Pâques, c'est à peu près 20 à 30% de notre chiffre d'affaires" confie-t-il. Malgré tout, dès la reprise la clientèle était présente "les locaux ont commencé à venir et puis ça a été le tour des touristes. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, ils sont même plus nombreux que l'année dernière à cette période. La canicule nous avait fait du mal."

Le parc accrobranche Oxygène à Vaison-la-Romaine est ouvert tous les jours cet été, de 10h jusqu'à 18h30