"Effrayant", "sidérant", "horrible" : 20 ans après, Lunéville se souvient de l'incendie de son château

Des flammes gigantesques qui lèchent et dévorent le petit Versailles, et qui déchirent la nuit noire. Ce 2 janvier 2003 en fin de journée, le château de Lunéville s'embrase avec un incendie visible à des kilomètres à la ronde. C'est d'abord la chapelle qui a pris feu, après un court-circuit, puis l'aile sud du château s'est à son tour embrasée. L'image est stupéfiante et reste gravée dans la mémoire de tous les habitants de la région.

Ce soir-là, Marie-Danièle Closse est à Epinal, au chevet de sa maman malade. C'est son mari, Michel Closse, le maire de Lunéville de l'époque qui la prévient. "J'étais à l'hôpital quand il m'a téléphoné. Il me dit : 'le château brûle'. Vous êtes complètement incrédule, alors on ouvre la télévision parce qu'il y avait déjà des images de télévision, parce qu'on ne le croyait pas, ce n'est pas possible. On est totalement sidérés et incrédules à ce moment-là. Je suis rentrée à Lunéville et là, j'ai compris. J'ai vu les flammes de l'incendie, c'était effrayant, une immense flamme qui s'élevait dans le ciel. C'était sidérant", se souvient-elle encore très émue aujourd'hui.

La foule et le silence face au drame

Des moyens très importants sont déployés pour permettre aux pompiers d'intervenir, mais les conditions météo sont très difficiles. Ce soir-là, le vent souffle à plus de 100 km/h. "Je me souviens de cette image du pompier en haut de l'échelle, dans une petite nacelle, mais l'eau ne parvenait pas sur le feu parce qu'elle était renvoyée par le vent et la nacelle bougeait", raconte Marie-Danièle Closse.

Face à ces images de désolation, les Lunévillois sortent dans la rue pour se rassembler. "Il y avait un silence terrible de la foule, c'était étrange", confie Marie-Danièle Closse. Parmi tous ces Lunévillois, Josiane se souvient de sa "désolation" : "ce n'est pas croyable, c'est inouï". "C'est la science-fiction", ajoute Jean-Paul, qui s'est arrêté en rentrant du travail. "Le ciel était rouge, c'était vraiment impressionnant, on est stupéfait car c'est vraiment horrible", raconte-t-il.

Un pompier lutte contre le brasier, dans la soirée du 2 janvier 2003. © Maxppp

Marie-Jeanne Liégeois, elle aussi, était dans la rue. Elle tenait à l'époque le bar Stanislas, juste en face du château. "Vers 23h, tout Lunéville était autour du château, un monde inouï et pas un bruit. Et je pense que ça m'a émue terriblement quand j'ai vu tous les Lunévillois attachés au château", se remémore-t-elle, la gorge serrée. Elle se souvient aussi de son "impuissance", son "bouleversement" et sa "tristesse" face à "une grande chose qui se passe sous nos yeux". Ce soir-là, elle a aussi été réquisitionnée, son bar servant de QG aux pompiers et aux gendarmes. "J'ai aussi donné tout mon stock d'eau, car les pompiers avaient soif !".

La solidarité après la désolation

Dans la nuit de l'incendie, une solidarité se met donc naturellement en place dans la ville. Au pied du château, des citoyens s'organisent avec les pompiers pour évacuer des pièces de valeurs menacées par les flammes. Malgré tous ces efforts, la chapelle, les appartements de Stanislas et plus de 8000 ouvrages de la riche bibliothèque sont détruits, les faïences, elles ont pu être sauvés. Dans le musée du château, on estime à 600 le nombre de pièces perdues.

La chapelle du château de Lunéville, réplique parfaite de la chapelle royale de Versailles, a été réduite en cendres. © Getty

Très rapidement, le mouvement de solidarité s'amplifie. "Dans les jours qui ont suivi, il y a eu un élan de solidarité incroyable parce que tout le monde voulait reconstruire. C'est ça qui était phénoménal", se souvient Marie-Danièle Closse, qui vient de prendre la tête de l'association "Lunéville, Château des Lumières". "On avait beaucoup de coups de téléphone à la maison, ils proposaient des concerts, ils proposaient des dons, c'est la raison pour laquelle ils ont créé très vite l'association. Ces dons, ça a atteint le million d'euros, et les trois-quarts vont servir à restaurer l'escalier nord", détaille-t-elle. Un élan aussi à l'international, puis des Allemands, des Suisses ou des Belges ont aussi donné et donnent encore.

Les difficiles jours d'après et la reconstruction

Le réveil au petit matin du 3 janvier est évidemment très difficile pour tous les habitants. Le spectacle des dégâts laissé par l'incendie est désolant. "C'était très impressionnant", se souvient Emmanuelle Quantin, libraire juste en face du château. Plus que le lendemain, ce sont les semaines qui ont suivi qui ont été difficiles à vivre pour elle, Lunévilloise de toujours. "On est saisi d'une émotion parce que ce sont des lieux qui sont proches, qu'on a fréquenté maintes et maintes fois. Donc on se dit que tout ça, ça ne sera jamais plus comme avant. Après, ce sont des lieux devant lesquels on a du mal à passer, parce qu'on voit les traces de l'incendie, cette ambiance, ce noir, ces traces de fumée. C'est très difficile à vivre, en fait", raconte-t-elle aujourd'hui.

Un chantier patrimonial colossal, l'un des plus importants d'Europe, a été entrepris pour reconstruire le château. © Getty

Depuis, un chantier colossal à plus de 100 millions d'euros a été lancé. En septembre 2010, la chapelle, la crypte et l'escalier d'honneur sud rouvrent au public, avant le musée en 2015. "Cet incendie a été comme un électrochoc sur la valeur de notre Versailles Lorrain", dit aujourd'hui Thierry Franz, le conservateur du musée du château. Il a été embauché après l'incendie pour faire l'inventaire des pièces disparues, et travaille depuis 20 ans à la reconstitution des collections. "Il faut réussir à réincarner notre histoire, et notre musée est l'un des musées français les plus actifs au niveau des acquisitions", explique-t-il.

Une nouvelle phase s'est désormais ouverte, prévue pour durer jusqu'en 2026. Au programme de ces travaux : la réfection de l'escalier nord, financée en partie par l'association "Lunéville, château des Lumières", mais aussi la cour d'honneur, ou la salle des trophées, plus célèbre des salles de réception de la ville.