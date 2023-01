Églises en péril : la Fondation du patrimoine incite les communes poitevines à lancer des appels aux dons

La Grimaudière, Arçais, la Chapelle Bertrand , Melleran.... Dans les Deux-Sèvres, de nombreuses communes ont lancé un appel aux dons, via la fondation du patrimoine, pour lancer des travaux dans leur église. Certaines ont même été obligées de fermer l'édifice religieux local, par mesure de sécurité, annulant notamment les mariages.

ⓘ Publicité

"Ces églises ne sont pas que des édifices religieux, explique Pierre-André Mastreau, le délégué régional de la Fondation pour l'ex région Poitou-Charentes. Ce sont aussi des lieux culturels, de partage et de vie communale". Mais se lancer dans des travaux ça n'est pas si évident. "Souvent, les travaux coûtent des centaines de milliers d'euros , ajoute-t-il. Et on comprend bien que les villes et villages peinent à réunir de telles sommes". Il souligne donc que l'aide de la Fondation permet les dons et mécénats défiscalisés et que toutes les communes peuvent accéder à ces dispositifs.