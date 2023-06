"El p'tiot mineur Jules Mousseron", une exposition sur le poète mineur à la médiathèque de Valenciennes

On découvre la tenue de mineur de Jules Mousseron qui a fait toute sa carrière, 46 ans, à la fosse Renard à Denain.

ⓘ Publicité

Il est descendu au fond à seulement 12 ans, et après la mort de son père, pour subvenir aux besoins de sa très grande famille, le galibot vendait en plus le soir des caramels dans les cabarets et estaminets du secteur. Une vie de labeur donc mais qui ne l'a pas empêché de se lancer dans la poésie, à 18 ans pour écrire au début des mots doux à sa femme puis pour raconter son quotidien à la mine explique Sylvie Margossian, du service patrimoine de la médiathèque en charge des estampes, mais aussi "un émerveillement sur tout ce qu'il se passe autour de lui, sur les paysages, la lumière".

Une renommée nationale et même internationale

Il écrit au début en français puis en Rouchi, la version valenciennoise du chti, des poèmes, chansons, monologues, au total 300 textes et une dizaine de livres dont certains sont exposés à la médiathèque, on découvre aussi ses liens avec les grands peintres de l'époque qui lui ont tiré le portrait ou qui ont illustré ces ouvrages comme Lucien Jonas.

Et la renommée de ce mineur qui n'a pourtant jamais renoncé à sa fosse : " il intervient à Paris, à Bruxelles" précise Sylvie Margossian qui ajoute que le mineur qui a quitté l'école à 12 ans a obtenu les prestigieuses palmes académiques.

loading

El p'tiot mineur va même recevoir Casimir Perier le président de la république de l'époque, il a aussi été invité par Emile Zola en personne, on le voit sur une photo devant chez lui, et pourtant le nordiste n'était pas totalement d'accord avec la vision des mineurs dans Germinal "trop misérabiliste" selon lui qui oublie toute la dimension sociale "chansons, jeux, entraide, etc" des corons.

Des objets publicitaires à son effigie

Une notoriété qui lui a valu de nombreux objets publicitaires avec des verres, des assiettes à son effigie, même de la chicorée ou du savon que l'on découvre dans l'exposition, dans une boîte où les trois savons étaient emballés dans des poèmes du mineur.

Boite de savon à l'effigie de Jules Mousseron dans laquelle les savons étaient emballés dans des poèmes du poète mineur © Radio France - RBV

Une expo qui met aussi en valeur les talents de bricoleur du mineur comme cet encrier taillé directement dans une gaillette.

Un encrier taillé dans une gaillette par Jules Mousseron mineur, poète et bricoleur © Radio France - RBV

Jules Mousseron qui a créé le fameux personnage de Cafougnette, une sorte de anti héros mineur, qui est devenu le géant de Denain, sa ville d'origine.

L'exposition est ouverte sur demande tous les jours d'ouverture de la médiathèque, et des visites guidées sont organisées le mercredi à 15h et le samedi à 14h30.