Le jeune torero nîmois El Rafi et le Péruvien Roca Rey ont coupé une oreille chacun ce dimanche matin dans les arènes de Nîmes, à l'issue d'une corrida d'une grande monotonie en raison notamment du manque de présence des toros de Victoriano del Rio.

El Rafi et Roca Rey brisent la monotonie d'une corrida sans saveur dans les arènes de Nîmes

El Rafi et Andres Roca Rey ont sauvé d'une monotonie totale la corrida de ce dimanche matin dans les arènes de Nîmes, pour l'avant-dernier rendez-vous de la feria des Vendanges. Le jeune matador nîmois et son aîné péruvien ont fini par couper une oreille chacun aux deux derniers exemplaires de la matinée à l'issue d'une corrida interminable, sans rythme et sans saveur. La faute notamment à un lot de toros de Victoriano del Rio, certes correctement présentés mais sans pratiquement aucune présence en piste.

Le vent qui soufflait par rafales est venu encore compliquer une matinée qui n'avait vraiment pas besoin de cet élément contraire supplémentaire. Le troisième du cartel, l'autre Péruvien Joaquin Galdos, reparti les mains vides, ne gardera pas un souvenir impérissable de sa confirmation d'alternative. Tout comme les spectateurs qui ont passé autant de temps à bailler qu'à applaudir.