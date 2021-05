El Rafi prendra finalement son alternative à Arles le 6 juin

Coup de tonnerre dans le petit monde de la tauromachie. Finalement El Rafi prendra son alternative à Arles le 6 juin prochain. La dérogation qui avait été demandée par Juan Bautista, Jean-Baptiste Jalabert, pour organiser une corrida ce jour là a été accordée ce mardi par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Et comme le contrat avait été signé bien en amont de l'annonce des cartels de Nîmes, le novillero nîmois devra honorer son engagement et ne sera donc pas sacré matador de toros dans sa ville où il n'est programmé que le week-end suivant. El Rafi sera au cartel aux côtés de l'Andalou Daniel Luque et d'un autre Français Adrien Salenc face à des toros de Pedraza de Yeltes.