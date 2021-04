El Rafi prêt à prendre son alternative à Arles si les circonstances l'exigent

Et si El Rafi prenait finalement son alternative à Arles ? La perspective agite le petit monde de la tauromachie depuis que le novillero nîmois a été programmé pour la feria arlésienne du début du mois de juin prochain. Et Rafi est prévu au cartel le dimanche 6 juin en tant que matador de toros. Pour cela il faut donc qu'il prenne son alternative à Nîmes avant cette date, c'est à dire à la fin du mois de mai pour la feria de Pentecôte.

Sauf que, pour l'instant, on ne sait toujours pas si le rendez vous nîmois sera maintenu. Du coup, si El Rafi ne pouvait pas être sacré matador de toros dans sa ville, c'est bien à Arles que se déroulerait la cérémonie : "Il est évident que si on me donne le choix je préférerais la prendre chez moi, dans mes arènes et devant les Nîmois, mais si la pandémie fait que c'est impossible, je ne me vois pas rester encore une année en novillada avec picador et stagner comme moi-même et mes compagnons sommes obligés de le faire. Donc, le choix serait de prendre l'alternative à Arles, quitte à revenir à Nîmes pour la feria des Vendanges. Ce serait comme si je reprenais l'alternative en revenant dans mes arènes en tant que matador de toros".

Réponse sans doute aux alentours du 15 avril

En attendant une décision définitive sur le maintien ou non de la feria de Pentecôte, El Rafi veut rester optimiste : "Pour l'instant, on ne connaît pas encore les annonces de ces prochains jours, donc je reste confiant sur le fait que cela puisse se faire à Nîmes, mais si ce n'est pas le cas, j'irai à Arles avec beaucoup d'envie pour honorer le fait que Juan Bautista m'ait programmé au cartel de sa feria".

Pour que El Rafi puisse prendre son alternative à Nîmes comme il l'espère encore, il reste deux options. La première, c'est que la feria de Pentecôte soit maintenue dans sa configuration normale. Peu probable si l'on en croit les déclarations de Jean-Paul Fournier le 18 mars dernier sur France Bleu Gard Lozère. Deuxième cas de figure, le maintien malgré tout d'un rendez-vous sous forme de weekend taurin, avec une ou deux corridas, qui pourrait permettre aux organisateurs de programmer l'alternative du Rafi. Réponse sans doute aux alentours du 15 avril.