Moncontour, France

Après ce cambriolage, tout le monde a bien cru à Moncontour qu'il n'y aurait pas d'illuminations pour les fêtes de fin d'année. Pas assez de temps pour en racheter. Trop couteux surtout. Et pourtant, nous sommes à l'entrée de Moncontour avec Bertrand Sélébard, l'adjoint aux animations, et il y a des guirlandes lumineuses au dessus de nos têtes !

Des guirlandes prêtées et un don conséquent

"Ces guirlandes ont été gentiment prêtées par Loudéac, ce sont leurs anciennes guirlandes halogènes", explique l'adjoint. "C'est un petit peu moins garni que d'habitude mais au moins il y a une présence de lumière, c'est déjà pas mal". Un habitant de Moncontour, choqué par le cambriolage, a également fait un chèque. "Peter, un ressortissant britannique attaché à l'esprit de Noël, a fait un don conséquent à la mairie de Moncontour", explique Bertrand Sélébard. Et ce n'est pas tout !

Une souche d'arbre mise en lumière grâce à des associations

La fameuse souche déposée sur la place principale © Radio France - Johan Moison

Une énorme souche d'arbre de 7 tonnes a été déposée sur la place de l'église. Et elle est illuminée grâce au matériel de l'association Acedam qui a, elle aussi, décidé de se mobiliser après le vol des illuminations. "On s'occupe de mettre en place une promenade lumineuse et nocturne tous les étés depuis 3 ans à Moncontour et nous avons un petit pack de lumières et de câbles", raconte la président Carole Le Quilleuc. "Pour la période de Noël, on s'était engagé à habiller les vitrines vides, eh bien, cette année, on a un peu élargi le travail de l'association pour habiller entièrement la place de l'église".