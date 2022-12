Élection de Miss France à Châteauroux : Carla Bruni et Gims sur la scène du Mach 36

Ça y est, on connait les noms des artistes qui seront sur la scène du Mach 36 de Déols pour le grand spectacle du concours de Miss France. L'élection aura lieu samedi 17 décembre. Et les chanceux spectateurs qui ont réussi à obtenir leur place pourront voir les chanteurs Carla Bruni et Gims. Ils interprèteront leur nouveau titre en duo "Demain" pour la toute première fois.

Lors de la cérémonie, la Miss France Diane Leyre cèdera sa couronne à l'une des 30 candidates. La chaîne TF1, qui diffusera l'émission, dévoile une partie du programme de la soirée. Le show sera placé sous le thème du cinéma. "Il faut toucher toutes les générations, avec des films plus anciens et plus récents, français et américains, pour plaire à tous. Il faut aussi de la variété visuelle dans les costumes", explique Frédéric Gilbert, le producteur de l'émission sur le site de TF1 .

Un show sur le thème du cinéma

Les spectateurs pourront donc découvrir neuf tableaux allant de Titanic à Harry Potter, en passant par Les Avengers et Amélie Poulain. Comme lors des précédentes éditions, Jean-Pierre Foucault présentera la cérémonie. Dans le jury, on retrouvera la judokate Clarisse Agbegnenou, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche, le chanteur Kendji Girac, le producteur de cinéma Dominique Desnehard, le comédien Arnaud Ducret et la Miss France 2013 Marine Lorphelin. Ils auront pour mission de départager les 15 finalistes. Leur vote comptera pour 50% avec celui du public.

Les prétendantes viennent de passer deux semaines à Châteauroux et ont notamment fait une parade dans les rues du centre-ville, sous les yeux des Castelroussins.