Élection : l'Orléanaise Jade Lange, miss Loiret 2021, élue Miss Centre-Val de Loire

C'est donc une Orléanaise qui représentera la région Centre-Val de Loire lors du concours Miss France 2021 en décembre prochain. Jade Lange, 18 ans, Miss Loiret 2021, a été élue ce dimanche après-midi au parc des expositions de Dreux, en Eure-et-Loir, Miss Centre-Val de Loire. Elle termine devant Léa Dumas, de Saint-Ouen dans le Loir-et-Cher et Maëva Brice, de Roinville en Eure-et-Loir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Election de Miss Centre-Val de Loire 2021 - Découvrez les 18 candidates en lice

"C'est un honneur"

Contactée par France Bleu Orléans juste après son élection, Jade Lange, très émue était "sur un petit nuage". "C'est un honneur, un rêve qui se réalise et je compte bien emmener la région Centre-Val de Loire le plus loin possible", dit-elle. Jade Lange parle également de "fierté" car "c'est la région où je suis née, où j'ai grandi et la représenter au concours Miss France c'est tout simplement incroyable". Alors même si sa ville natale est Malesherbes, elle est heureuse de pouvoir représenter également Orléans au concours, là où elle étudie.

"Chaque personne peut avoir son opinion"

Interrogée aussi sur la polémique que porte l'association "Osez le féminisme" sur le concours Miss France, qu'elle qualifie de "concours sexiste qui viole le droit du travail", la nouvelle Miss Centre-Val de Loire répond que "chaque personne peut avoir son opinion sur n'importe quel sujet mais quand une fille qui se présente au concours des Miss, c'est son libre choix et être Miss est aussi représenter de belles valeurs, après chaque personne peut avoir son opinion", affirme-t-elle. "C'est assez excessif mais comme je le répète, chacun a son opinion", conclut Jade Lange.

Le concours Miss France 2022 est maintenant prévu le 11 décembre 2021 à Caen.