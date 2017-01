Landes : de l'électro-pop made in Dax !

Chaud ! Dans les Landes, deux jeunes Dacquois inventent une pop élégante pour danser. Matt Max et le DJ Aron Scott sortent le titre "Fire Inside" enregistré au Pays basque. A écouter

Matt Max, 33 ans, chanteur guitariste, et son complice Aron Scott, DJ compositeur de 23 ans, viennent de sortir le 4 janvier 2017 un titre qui a tout du tube :"Fire inside", enregistré au studio 4US d'Anglet, au Pays basque.

Ils proposent de l'électro-pop, très en vogue, inspirée, avec un clip qui met en scène une boxeuse très charismatique à l'entraînement.

Matt Max (Matthieu Maxime pour les intimes) a fait ses armes au conservatoire de Dax : piano, guitare et chant (baryton).

Du plus loin que je me souvienne, je voulais être chanteur, m'exprimer par la musique

Danseur de hip hop et fan d'électro-pop, Matt est parti à New York où il a écrit son premier album inachevé. C'est pourtant tout près de chez lui, à Dax, qu'il rencontre l'étincelle avec le DJ Aron Scott qui mixe depuis l'âge de 10 ans. Aron lui offre une musique dont il ne sait que faire depuis deux ans. Matt s'en empare, et c'est le fire !

Avec internet, on peut très bien faire de la musique depuis Dax, loin des villes polluées. J'adore le Sud Ouest. Et on a de très bon studios d'enregistrement dans la région

Fire Inside est sorti sur le label d'Aron : "Monochrome Music"

Matt Max reviendra en solo d'ici la fin de l'année normalement, avec son album Oneitis, écrit et produit aux Etats Unis à New York avec notamment la participation du mythique Run DMC (cf "Walk this Way" ! )

