"Elie Semoun et ses monstres" font leur première à Rouen

Rouen - France

Jeudi 4 avril, Elie Semoun présentait pour la première fois son nouveau spectacle "Elie Semoun et ses monstres" devant le public. Il a choisi Rouen, et plus particulièrement le Théâtre à l'Ouest pour quatre représentations (dont deux à l'espace culturel Beaumarchais de Maromme).

Vendredi 5 avril, à 8h30, il est au micro d'Emmanuel Gouache sur France Bleu Normandie.

Ca m'a fait flipper.

Elie Semoun nous confie : "Une première c'est un grand événement dans la vie d'un artiste. C'est mon 7e spectacle et je l'inaugure à Rouen. Ca m'a fait flipper.". Un doute levé avec Bruno Leroy, directeur de France Bleu Normandie, qui a assisté au spectacle et qui est conquis. Autour de la table, Emmanuel Gouache est avec Isabelle Le Brun et Richard Gauthier. Quelqu'un lui pose la question "Peut-on rire de tout", à quoi il répond : "Dans mon spectacle, j'ai par exemple un sketch sur un handicapé moteur [...] donc oui, on peut rire de tout".

Un artiste c'est comme une éponge.

"Elie Semoun et ses monstres" : un spectacle dans lequel l'humoriste interprète plusieurs personnages. Comme Xavier, la personne handicapée qui annonce à sa maman avoir rencontré l'âme sœur. Un sujet sensible mais Elie Semoun réussit par une pirouette à traiter le sujet sans malaise.

"Les informations sont violentes. Il y a vingt ans, c'était moins violent, moins anxiogène la société. Un artiste c'est comme une éponge. Je suis un mec très sensible à la violence de la société donc forcément mon spectacle s'en ressent. "

Quand on lui pose la question de savoir si on peut vraiment rire de tout, comme de l'agression de la personne transgenre agressée en pleine rue, Elie Semoun avoue que c'est compliqué. "Mais si je devais faire un sketch sur eux, je ferais le point de vue de ces crétins, sur ces personnages qui n'ont rien compris. Oui, on pourrait rire de ça mais ce serait délicat." Et Elie rajoute : "Mon spectacle est trash, il est noir même s'il est drôle parce que je ne peux pas prendre des sujets légers."

J'ai très peur de regarder les gens.

Elie Semoun a choisi Rouen pour la première de son spectacle pas seulement parce que son régisseur Dominique Dumont et son meilleur ami, Franck Dubosq sont nés près de Rouen, mais la salle lui plaisait. Une salle de 200 spectateurs, loin des grandes salles qu'il fréquente, "Ca fait peur en fait, parce que les gens sont à deux centimètres. J'ai très peur de regarder les gens. Quand je joue, en général, je regarde à l'horizon mais là, ils sont à deux centimètres de moi. Je trouve ça très déstabilisant."

Dans son spectacle, co-écrit avec Vincent Dedienne, Nans Delgado et Muriel Robin, Elie Semoun reste sur une succession de personnages, comme dans ses précédents spectacles.