Eliminé de l'émission N'oubliez pas les paroles, le rouennais Arsène est devenu une star

Arsène, 22 ans et étudiant en histoire à Rouen, a fini par chuter. Après 16 victoires et plus de 200 000 euros de gains au jeu télévisé musical de France 2, N'oubliez pas les paroles. Cela fait de lui le huitième meilleur candidat de l'histoire du jeu.

"Maintenant on me reconnaît dans la rue, c'est marrant, j'ai même pris un selfie l'autre jour, témoigne le jeune candidat, qui a achevé le tournage de l’émission il y a plus d'un mois. Je n'en avais parlé à presque personne, j'ai des amis qui ont été surpris de me voir à la télé !"

Pourtant, le jeune rouennais se prépare depuis plus de deux ans à passer dans ce jeu. Il a appris par cœur plus de 900 chansons avant de se lancer : "A la fin j'avais un rythme industriel, j'apprenais quatre chansons par jour. J'avais un rythme, une journée apprentissage, une journée révision. J'avais déjà avant un solide bagage sur la chanson française, mais j'aime ça !"

Arsène a gagné pendant 16 émissions. Les enregistrements n'étant pas diffusés tout de suite, il avoue avoir eu peur de lasser le public : "On ne sait pas comment les gens peuvent réagir... En plus je peux paraître très sûr de moi comme ça, cela peut énerver..."

Finalement, il est devenu un des chouchous du public, qui l'a même défendu massivement sur les réseaux sociaux lors de son élimination... controversée. "Il fallait chanter la chanson 'Aïcha'. Je la connaissais, mais en version arabe. Je savais qu"il fallait chanter en français mais à un moment, j'avais de l'avance, j'ai un peu fait le malin et j'ai chanté en arabe. Et mon adversaire m'a rattrapé."

Une "bête" défaite selon Arsène, qui avoue avoir un petit peu ruminé cet échec. Mais a fini par s'en remettre. De toute façon, son objectif était atteint : "Je voulais figurer parmi les meilleurs candidats pour revenir lors d'émissions spéciales, je vais pouvoir continuer à apprendre des chansons !"