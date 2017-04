Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la côte des Basques à Biarritz

10 plages dont la Côte des basques à Biarritz ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée du Pays Basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouvent 3 plages biarrotes dont la Côte des basques, le berceau du surf !

La Côte des basques à Biarritz

C'est en juillet 1956 que le scénariste Peter Viertel a importé le surf et tenté de le pratiquer devant des guide-baigneurs médusés à la plage de la Côte des basques. C’est là que fut créé le Waikiki Surf Club, l’ancêtre de tous les surf clubs français. Déjà, lors des siècles précédents, des baigneurs venaient se rafraîchir dans les vagues de cette plage qu’on appelait alors la côte de Pernauton. Avec la construction de la route suivie par celle de l’ancien établissement de bains puis, en 1969, de la résidence Sunset, le lieu a bien sûr changé mais sans jamais perdre son âme. Endroit stratégique : la terrasse du restaurant Le Surfing. A la Côte des basques de Biarritz se croisent, enjambant planches de surf et skateboards, les familles de vacanciers impassibles, celles des branchés fatigués et celles des enracinés, biarrots de souche pour qui la seule plage digne de ce nom est celle-ci. Mi-marée implique sable mouillé sur laquelle on étend sa serviette avant de la rapatrier, dès que les vagues se jettent avec envie dans les rochers, sur le muret pur béton qui, crime de lèse-majesté, a été récemment surélevé.

Les irréductibles de cette Mecque, lieu de naissance du surf français habitent là, au Sunset ou au Carlina et tutoient même les frères Bégué, piliers incontestés du lieu et dont le père osa ériger cet immeuble alors si décrié et auquel chacun s’est si bien habitué. Certains se posent à la Côte des basques sans même penser à en décoller surtout depuis la réhabilitation de l’établissement des bains et, sous le nom de Bar de la Côte, de l’ancien salon de thé Miremont. Pas besoin d’être motorisé quand on niche là, le long de la jetée, à quelques centaines de mètres des rues du centre ville et de l’animation du marché central. Surtout quand, à l’annonce de l’été, les Casetas y font monter la température de plusieurs crans.

La plage de la Côte des basques à Biarritz au mois d'avril © Radio France - Sonia Brunet

Votre plus belle plage du Pays Basque

