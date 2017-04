Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la Grande plage de Biarritz

10 plages dont la grande plage à Biarritz ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix se trouvent 3 plages biarrotes dont la grande plage qui s’étend du nord au sud de la baie entre l’Hôtel du Palais, l’ancienne résidence impériale et le Bellevue.

La Grande Plage de Biarritz

Juillet 1609 : mandaté par le parquet de Bordeaux afin de brûler les sorcières qui semblaient pulluler au Pays basque, le conseiller Pierre de Lancre fustige les bains de mers indécents que quelques biarrots osent pratiquer sur celle qu’on appelait alors la Côte des fous car les médecins imaginaient à l’époque que les bains de mer calmaient les aliénés. Quand Napoléon III fit construire au nord de cet amphithéâtre naturel une belle maison pour Eugénie, sa femme adorée, elle prit alors le nom de plage de l’Impératrice. Aujourd’hui, les sorcières ont disparu, la villa Eugénie est devenue l’hôtel du Palais et le lieu a pris le nom tout simple de Grande Plage. Grande, certes, mais surtout au cœur de la ville.

En quelques pas, après avoir emprunté la descente Piron, la rue Gardères ou descendu les lacets de la place Bellevue, nous voici à l’ombre de l’imposant casino qui abrita tant de bals et de soirées mondaines. Depuis le quai de la grande plage, telle qu’est nommée la promenade qui longe le sable, on peut observer les nageurs qui alignent les longueurs dans le bassin de la piscine municipale. L’été est arrivé et la grande plage de Biarritz s’égaye de son alignement de tentes rayées multicolores, de son club Mickey, des écoles de surf qui se croisent sur le sable chaud et de ses restaurants et cafés qui s’étalent en terrasse. A la Grande Plage il est de tradition de s’offrir une glace, soit chez Dodin, le fameux salon de thé, soit à la petite roulotte de la famille Lopez : une institution, installée là depuis 1935. A la nuit tombée, c’est une horde d’adolescents qui s’approprie toute l’étendue de sable afin d’y partager discussions et alcool lors de soirées qui s’annoncent sans fin. La Grande Plage ou le poumon salé et iodé d’une ville en phase avec sa ... grande… plage.

La grande plage de Biarritz sous le soleil d'avril © Radio France - Sonia Brunet

Votre plus belle plage du Pays Basque

