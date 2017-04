Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la Grande plage à Hendaye

10 plages dont la grande plage d'Hendaye ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouve la grande plage d'Hendaye considérée comme la piste verte du surf.

La grande plage d'Hendaye

Tôt chaque matin, les marcheurs de la grande plage à Hendaye arrivent en solitaire, en duo ou même en groupe. Ils se retrouvent le plus souvent à la pointe de Sokoburu devant chez Blanco, le centre de thalasso qui fait face à Fontarrabie, là-bas en Hegoalde. On y papote en français mais également en espagnol. Sitôt après avoir rejoint le bord de l’océan, là où le sable est plus dur, c’est parti pour trois kilomètres de balade jusqu’à l’autre bout près des deux jumeaux. Six kilomètres en comptant le retour, ça fait une sacrée trotte. Mais comment ne pas apprécier cette belle marche iodée, quand le ciel et l’océan proposent tant de couleurs et de luminosité ? Puis, petit à petit, les familles viennent s’y poser et Hendaye plage devient le royaume des enfants. Sous les parasols multicolores on entrepose le pique-nique, la glacière emplie d’Irouleguy ou de Txakoli et la planche de surf qui servira plus tard à taquiner les douces vagues qui viennent s’y briser. A Hendaye aussi, comme chez sa voisine de Saint-Jean-de-Luz, on peut profiter de tous les aménagements dignes d’une plage vaste et moderne : douches, clubs de plage et tout au bout, en contrebas de l’hôpital marin, des services complets pour les handicapés. C’est certain : vu du sable, le boulevard de la mer, surtout sur la partie nord a perdu de sa superbe depuis que ses belles demeures basques ont subi les outrages des promoteurs immobiliers. Heureusement subsiste le casino mauresque et quelques autres beaux édifices qui rappellent le passé chic de la cité balnéaire qu’un tramway reliait alors à Hendaye-ville, sa moitié. Mauvaise nouvelle : l’emblématique baleine, dans laquelle se nichait le poste de secours, a été démolie. Bonne nouvelle : à Hendaye-plage, le soleil n’a pas fini de briller.

La grande plage d'Hendaye sous le soleil d'avril © Radio France - Jokin Etcheverria

Votre plus belle plage du Pays Basque

