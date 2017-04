Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la Grande Plage à Saint Jean-de-Luz

10 plages dont la grande plage de Saint Jean-de-Luz ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouvent 2 plages luziennes dont la grande plage qui invite au bronzage et à la baignade en toute sécurité.

La grande plage de Saint Jean-de-Luz

La plage familiale par définition ! Vous avez décidé d’aller y passer la journée ? Laissez les gosses gambader en paix. Et pourquoi ne pas les inscrire aux clubs de plage ? Entre les Trois Couronnes Mickey, Le Petit Chipi, Neptune ou les Dauphins, le choix est large, comme toutes les activités proposées. A la grande plage de Saint Jean-de-Luz, sur cette longue langue de sable bordée de superbes maisons basques, certaines avec un accès par des passerelles, on peut profiter à loisir des sports de plage et nager en toute tranquillité. Car ce site qui s’étend de la colline Sainte-Barbe au chenal de l’entrée du port, est à l’abri des caprices de l’Atlantique. Ce ne fut pas toujours le cas car ce n’est qu’en 1823 que, suite à plusieurs inondations destructrices, fut décidée la construction des digues qui protègent la cité des corsaires de l’assaut des vagues. L’érection de ses trois parties, soit la digue de Sainte-Barbe, celle de l'Artha et celle de Socoa prendra trente ans. Aujourd’hui, tandis que les estivants aiment à se baigner devant la Pergola, les locaux préfèrent laisser à leur gauche le centre de thalasso Hélianthal et la digue aux chevaux pour investir la plage nord et celle des Flots Bleus. Contrairement à la partie centrale, la baignade n’y est pas surveillée, la bande de sable est bien plus étroite et il faut savoir jouer avec les rochers, mais que ne ferait-on pas pour plus de tranquillité ? De plus, quelques dizaines de mètres suffisent pour grimper dans la petite navette maritime qui, depuis la digue, rejoint le port de Socoa. La belle vie !

La grande plage de Saint Jean-de-Luz sous le soleil du printemps © Radio France - Jokin Etcheverria

