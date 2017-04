Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la plage de Socoa à Ciboure

10 plages dont celle de Socoa à Cibouret ont été sélectionnées pour être élue "la plus belle plage du Pays Basque". Les internautes peuvent voter jusqu'au 29 avril pour élire leur plage préférée.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages sélectionnées et soumises aux votes des internautes, jusqu'au 29 avril, dont la plage de Socoa à Ciboure.

La plage de Socoa à Ciboure

Non, Ciboure n’est pas un quartier de Saint-Jean-de-Luz mais bien un village à part entière. Par contre, Socoa est bien un quartier à la fois de Ciboure et de sa voisine, Urrugne. Vous y êtes ? Alors, rendez-vous sur la baie de Socoa, encadrée par les phares de la pointe Sainte-Barbe et de Socoa. Destination la plage. Mais laquelle ? La toute petite crique du port, en contrebas du boulevard Pierre Benoit, qui rejoint Ciboure centre et Saint-Jean-de-Luz ? La plage des dériveurs avec ses activités nautiques en tout genre, du dériveur au stand up paddle en passant par la pirogue hawaïenne et la plongée ? Celle du Fort, sans conteste la plus belle vue sur la baie et sur laquelle plane l’ombre de Louis XIII et de Vauban, bâtisseurs de l’imposant édifice qui la surplombe ? La plage du Carré, recouverte à marée haute et où, sur ses plaques rocheuses, les enfants se régalent à tenter de surprendre les crabes ? Ou la plus connue et la plus vaste, celle dénommée plage de Socoa mais que socotars et cibouriens préfèrent nommer plage de l’Untxin. L’Untxin, le nom du petit fleuve côtier qui, après avoir pris sa source au cœur du mont Xoldokogaina vient se jeter là, sur la gauche, derrière l’épi. Sur cette étendue si vaste et si tranquille les personnes à mobilité réduite peuvent profiter du service handiplage. Pour le déjeuner, le plus près est sans conteste le restaurant Belarra qui, on ne sait pourquoi, s’écrit ici sans ‘h’. Sinon, quelques minutes suffisent pour rejoindre un des restaurants alignés sur le port. Chez Margot ou chez Pantxoa ? Le snack du port ou le Sokowa ?C’est certain : à Socoa, on a toujours le choix.

La plage de Socoa à Ciboure sous le soleil d'avril © Radio France - Jokin Etcheverria

Votre plus belle plage du Pays Basque

