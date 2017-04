Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la plage des Dunes à Anglet

10 plages dont celle des Dunes à Anglet ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouvent deux plages angloyes dont la plage des Dunes. Cette plage nature est certainement la plus « sauvage » du littoral d'Anglet.

La plage des Dunes à Anglet

Avant de profiter du calme et de la beauté de la plage des Dunes à Anglet, il faut d’abord franchir ces dernières mais pas question de fouler ces espaces protégés ni de traverser la pelouse du trou numéro 4 du golf de Chiberta qui s’y est niché. Après avoir tenté de garer sa voiture le long de l’avenue des dunes ou de l’avenue du vallon, une seule solution: emprunter le petit tunnel pour piétons qui permet en moins de deux minutes de se retrouver sur le spot. Plus difficile d’accès que ses voisines, la plage des Dunes à Anglet se mérite et s’apprécie d’autant plus. Déboulant au niveau du joli petit cabanon des Dunes et son enseigne bleu turquoise, on se régale tout d’abord de la vision qui embrasse, à droite l’entrée du port de Bayonne, à gauche les deux kilomètres d’étendue de sable se poursuivant jusqu’aux falaises de la Chambre d’Amour. Sur la plage des Dunes, pas de frime comme chez sa voisine de la Madrague, pas de foule comme sur celle des Sables d’Or : la plage des Dunes revendique son côté simple et sauvage.

Si les surfeurs aiment à s’installer en contrebas du snack, face à la vague creuse et rapide qui y déroule jusqu’à mi-marée, les naturistes préfèrent aller s’allonger sur la partie gauche, non loin du blockhaus devenu un lieu d’expression pour les graffeurs angloys. Aux Dunes, pas de maîtres-nageurs sauveteurs, pas de poste de secours ni de drapeaux délimitant zones de surf et de baignade. Aux Dunes, on est livré à soi-même, au sable, à la mer, à la nature. Aux Dunes, on retrouve cet espace simple et libre qu’est la plage.

La plage des Dunes à Anglet au début de ce printemps © Radio France - Sonia Brunet

Votre plus belle plage du Pays Basque

