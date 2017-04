Élisez la plus belle plage du Pays Basque : la plage du Port Vieux à Biarritz

10 plages dont celle du Port Vieux à Biarritz ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix se trouvent 3 plages biarrotes dont celle du Port-Vieux, une petite plage au fond d’une anse rocheuse (proche du centre-ville), abritée des vents et des vagues, d’où l’on peut voir le Rocher de la Vierge.

La plage du Port Vieux à Biarritz

On date au 2 mars 1686 la dernière baleine franche capturée au large de Biarritz. S’éteignait ainsi une activité majeure qui rythmait la vie de l’anse dite du port des pêcheurs ainsi que celle du millier de biarrots d’alors. Terminé le feu de la tour de guet de l’Atalaye qui prévenait du passage des cétacés, les marins qui partaient à la rame, les coups de harpon, le retour au port par le chenal entre les rochers affleurant, les lourds animaux qu’on hissait sur le sable avec cordes et cabestans. Commençait ensuite le travail des femmes qui, sous les arceaux encore visibles aujourd’hui, fondaient la graisse dans de grands chaudrons afin de retirer l’huile. Qu’il est le loin le temps où cette anse était le seul port biarrot.

Désormais, outre les membres du club des Ours Blancs qui y effectuent leur bain quotidien, seuls les cris des enfants réveillent la petite plage de soixante-dix mètres de large, nichée entre les aplombs du musée de la mer et de la falaise de la Côte des basques. Là, le sable y est plus doux et l’eau plus transparente qu’ailleurs. Là, on peut se baigner sans crainte des vagues, cassées par les rochers du Canon, du Boucalot et le fameux rocher de la Vierge, accessible par sa passerelle signée Gustave Effeil. En tournant la tête vers la ville, on ne peut rater l’imposante figure de la villa Le Goëland qui, construite sur la proue du plateau de l’Atalaye, domine la petite crique. Pas de chi-chis au Port Vieux où les habitués viennent se dorer la pilule loin de tout et pourtant si proches de l’activité bruissante des rues adjacentes. Le Port Vieux ou l’anse du bonheur.

La plage du Port Vieux à Biarritz sous le soleil d'avril © Radio France - Frédéric Fleurot

