Élisez la plus belle plage du Pays Basque : Lafiténia à Saint Jean-de-Luz

10 plages dont celle de Lafiténia à Saint Jean-de-Liz ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouvent 2 plages luziennes dont celle de Lafiténia, une plage de sable et galets qui se situe près des campings du quartier Acotz.

La plage de Lafiténia à Saint Jean-de-Luz

C’est par le sentier du littoral que la plage de Lafitenia mérite d’être découverte. En cheminant le long de la route des plages, passés Cenitz et Mayarco, voici Lafitenia. Ici nous sommes en territoire luzien, quartier Acotz. L’ancien nom de la plage, Gaineko Etxea, en basque la maison d’en haut, deviendra Lafitenia quand Monsieur Lafitte s’installera dans cette ferme alors située à droite de la route. Sable fin et galets composent le lit de cette superbe crique qui, pour y accéder, demande l’effort de descendre le petit chemin plutôt pentu qui y mène. Bien sûr, l’imposant camping-caravaning Playa s’est étendu sur tout le côté nord et, l’été, sa population se déverse sur le sable. De même, quand la superbe droite qui y casse se met à fonctionner, des dizaines de surfeurs y affluent, à l’affut de bonnes sensations. Cependant, le reste du temps, Lafit’ pour les intimes reste une plage tranquille et protégée où il fait bon traîner jusqu’au coucher de soleil avant de regagner le plateau en haut de la falaise. Là, selon le budget de chacun, ce sera le restaurant Ostalamer, ses poissons grillés et son ambiance lounge ou le food truck Xibao, ses frites fraîches, ses desserts maison et ses concerts sur la pelouse du jeudi soir. Derrière, sur le grand parking circulaire récemment aménagé, c’est toute une faune qui dîne et discute autour des vans et autres camping cars qui s’y garent pour des jours, voire des semaines si la police se montre laxiste. En fait la continuité d’une habitude prise à la fin des années 60 quand, découvert par les biarrots Joel Roux et Jean-Marie Lartigau, le spot va devenir le lieu de résidence préféré de tous les surfeurs-voyageurs en combi Volkswagen. Lafitenia, la plage roots par excellence.

La plage de Lafiténia à Saint Jean-de-Luz sous le soleil d'avril © Radio France - Jokin Etcheverria

Votre plus belle plage du Pays Basque

