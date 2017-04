Élisez la plus belle plage du Pays Basque : les Sables d'Or à Anglet

10 plages dont celle des Sables d'Or à Anglet ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouvent 2 plages angloyes dont la plage des Sables, cette plage urbaine située à la Chambre d'Amour.

La plage des Sables d'Or à Anglet

On ne vient pas à la plage des Sables d’Or à Anglet pour le calme et la tranquillité. ‘’Les Sables’’, ainsi que l’appellent les locaux, est une plage urbaine. Urbaine dans le sens qu’elle s’inscrit dans un environnement très aménagé. Outre les parkings et les chemins de promenade qui la ceinturent, cette étendue de sable est entourée de commerces et bâtiments qui génèrent, hiver comme été, une réelle activité. Toute l’année, durant la journée comme en soirée, sous les éclairages qui illuminent les alentours, les bars et restaurants longeant l’esplanade des Gascons accueillent angloys et touristes de passage. A la belle saison ouvre le Rayon Vert, le restaurant directement posé sur la plage. La Beach House, le bar-restaurant des branchés installé juste en retrait, attire une toute autre faune qui se déplace en Harley. A quelques mètres de là, les joueurs de beach volley retrouvent leurs ballons et leurs filets avant d’être rejoints à la fin juillet par la caravane joyeuse et colorée de l’Anglet Beach Rugby Festival, une des grandes attractions estivales de l’été. Sur la plage des Sables, lieu habituel de rendez-vous des estivants mais aussi de toute une partie de la jeunesse angloye, on rigole, on s’invective, on joue au ballon, aux raquettes, on pique-nique, on s’initie au surf sur des planches en mousse louées au Waimea Surf Shop, installé juste en face depuis… 41 ans. Qu’on soit angloy ou qu’on visite la ville, on se retrouve obligatoirement un moment aux Sables d’Or. La municipalité ne s’y est pas trompée en y installant un office du tourisme qui ne désemplit jamais. Les Sables : the place to be.

La plage des Sables d'Or à Anglet en ce début de printemps © Radio France - Sonia Brunet

Votre plus belle plage du Pays Basque

