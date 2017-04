Élisez la plus belle plage du Pays Basque : Parlementia à Bidart

10 plages dont celle de Parlementia à Bidart ont été sélectionnées pour être élues "la plus belle plage du Pays Basque". Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril pour élire votre plage préférée de la côte basque.

France Bleu Pays Basque et le quotidien Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. 10 plages ont sélectionnées et sont soumises aux votes des internautes jusqu'au 29 avril. Parmi ces dix sites se trouve la plage de Parlementia à Bidart, une plage qui disparaît fréquemment à marée haute.

La plage de Parlementia à Bidart

Quand au 18ème siècle, fut construite la chapelle Saint-Joseph dans le quartier d’Oyare à Bidart, ce dernier changea de nom et devint Parlementia. C’est en haut de la falaise, sous le porche de la chapelle que les bidartar et les guéthariar se réunissaient pour parlementer et gérer les actions de leur garde armée commune. Le nom est resté et le quartier de Parlementia s’est gentiment développé, gagnant des maisons cossues et un hôtel, devenu aujourd’hui une maison privée. On descend à la petite plage de Parlementia par le chemin Barognenia, un raidillon qu’il vaut mieux emprunter à pied. En effet, les neuf places de parking sont le plus souvent occupées et le demi-tour devant le restaurant Bahia Beach n’est pas des plus simples. Une fois installé sur la bande de sable qui, par fortes marées, peut être totalement recouverte par les vagues, Parlementia se révèle un havre de paix, même en plein été. Bien entendu, sa taille modeste et la difficulté de stationnement en protègent l’accès et limitent fortement sa fréquentation. Pas de campings non plus aux alentours et du fait du calme et de la tranquillité que ce lieu suggère, pas de cris aigus, de familles surexcitées et de prénoms hurlés à la cantonade.

Tandis que les mères de famille accompagnent leurs enfants se baigner dans la piscine naturelle formée par un grand cercle de rochers, au large les pères, les fils et leurs copines se régalent en surfant le magnifique point break. Et si beaucoup continuent de parler de la vague de Guéthary, ce qui semble géographiquement évident vu qu’elle lui fait face, Parlementia est bien un quartier de Bidart. Un quartier excentré, protégé et calme, ce qui en fait tout son charme.

La plage de Parlementia à Bidart sous le soleil du printemps © Radio France - Frédéric Fleurot

Votre plus belle plage du Pays Basque

A lire aussi

► Votez pour votre plus belle plage du Pays Basque

► la plage de Parlementia

► Les autres plages sélectionnées : la plage des Dunes (Anglet) | les Sables d'Or (Anglet) | la Grande plage de Biarritz | le Port Pieux (Biarritz) | la Côte des basques (Biarritz) | Lafiténia (St Jean-de-Luz) | la Grande plage de St Jean-de-Luz | la plage de Socoa (Ciboure) | la Grande plage à Hendaye