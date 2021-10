Elle a photographié un babouin "ténor" !

Clémence Guinard est une Française dont la photo d'un babouin prise en 2019 en Arabie Saoudite a été sélectionnée pour participer aux Comedy Wildlife Photography Awards 2021.

Va-t-elle remporter un prix le 21 octobre prochain ? La Française Clémence Guinard fait partie des heureux finalistes du concours 2021 du Comedy Wildlife Photography. Grâce à sa photo d'un babouin captée lors d'une balade en Arabie saoudite, la jeune femme a gagné le droit de participer au concours qui met à l'honneur des clichés cocasses, drôles ou décalés d'animaux sauvages. Comprenez que la photo de la pirouette de votre chat sur le canapé les intéresse beaucoup moins !

Un babouin ténor

Pour Clémence Guinard, tout s'est joué alors qu'elle prenait plaisir à photographier des babouins hamadryas dans les montagnes de Taïf, non loin de La Mecque et de Djeddah, et dont l'un d'eux avait attiré son attention :

Il y avait ce babouin, ce mâle, très beau, très majestueux avec un beau manteau de poils

Lors du visionnage des photos plus tard, elle prend conscience de "l'apparence très humaine" de l'animal. Pris en flagrant délit de bâillement, ce babouin donne en effet l'impression de chanter comme un ténor grâce à la magie d'une photo figée dans le temps.

Elle l'envoie au Comedy Wildlife Photography et intègre le groupe des 42 finalistes parmi des milliers d'autres candidats du monde entier.

Sensibiliser à la cause animale

Derrière ce concours-photo axé sur l'humour s'inscrit également une prise de conscience des animaux sauvages qui nous entourent. Leur survie dépend souvent de nos actions et de nos modes de vie. S'intéresser à eux, même par un biais comique, permet de s'y attacher et d'assimiler que nous cohabitons sur la même planète.

Clémence Guinard se passionne aussi pour la photographie d'oiseaux sur la côte bretonne. Mouettes rieuses, goélands, huîtriers pie... Ils sont devenus ses modèles.

Pour la photographe, "ce ne sont pas juste des animaux communs... Ils sont aussi majestueux lorsque le soleil traverse les plumes de leurs ailes". Ce qu'un objectif permet justement de capter l'espace d'un instant.

Visitez le compte Instagram de Clémence Guinard