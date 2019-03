130 ans, l'anniversaire de la Tour Eiffel est aussi lorrain !

Jarville-la-Malgrange, France

Il trône dans le jardin du musée de l'Histoire du fer à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) depuis 1985 : le tronçon d'escalier original de la Tour Eiffel - qui fête ses 130 ans ce dimanche 31 mars - est une pièce hélicoïdale comptant 49 marches. "C'est notre Joconde !", s'enflamme Odile Lassère, directrice du musée. "C'est un petit bout de la Lorraine qui rayonne partout dans le monde, c'est une pièce très précieuse et c'est un morceau d'histoire de la sidérurgie lorraine."

Le tronçon d'escalier original de la Tour Eiffel et ses 49 marches © Radio France - Isabelle Baudriller

Faut-il le rappeler ? La Tour Eiffel est née, ici. Ce sont les ouvriers des forges de Pompey, au nord de Nancy, qui ont façonné les 15 000 poutres et poutrelles de fer puddlé - un fer plus souple et plus résistant - et les 2,5 millions de rivets qui la composent.

Cure d'amaigrissement

Ce tronçon d'escalier est revenu en Lorraine à l'occasion d'une cure d'amaigrissement de la Tour Eiffel au début des années 80. Le chantier est alors lancé pour le centenaire de l'édifice. "La Tour Eiffel était alourdie de constructions pour des restaurants notamment", explique Odile Lassère. "Cet escalier qui se trouvait entre le deuxième et le troisième étage est supprimé et remplacé par un escalier droit car les visiteurs ne montent plus à pied, ils prennent l'ascenseur. Et pour les pompiers, cet escalier en hélice est un peu compliqué."

La Tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans, le tronçon d'escalier de Jarville a été repeint l'an dernier © Radio France - Isabelle Baudriller

Cet escalier d'environ 150 mètres de haut a été découpé. Le tronçon du musée de Jarville a été officiellement offert le 29 juin 1983. Les musées d'Orsay et de La Villette à Paris ont reçu également un morceau. Les autres tronçons ont été dispersés sur le marché de l'art.